Maribel Espinoza: “Mel Zelaya solo busca distraer, pero el pueblo hondureño ya no le cree”

Tegucigalpa- Luego de las últimas declaraciones del expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, la diputada Maribel Espinoza calificó su discurso como un intento de distracción y manipulación.

Según Espinoza, Zelaya, en su doble rol como asesor de la presidenta Xiomara Castro y coordinador del partido Libre, busca desviar la atención tras lo ocurrido en las recientes elecciones primarias.

«Lo único que nos está diciendo con toda esa verborrea es que tiene miedo. Honduras y el mundo saben que intentaron manipular el proceso electoral para impedir el sufragio de los ciudadanos. “Que no me venga con cuentos, Mel. Todo lo que dice no tiene ningún valor”, expresó Espinoza.

El congresista responsabilizó a Zelaya y su entorno de la crisis electoral y señaló que, a pesar de los intentos de obstrucción, el pueblo hondureño salió a votar masivamente, incluso hasta la medianoche. Además, criticó al gobierno por acusar a la oposición de sus propios actos y anticipó que en las elecciones de noviembre habrá un cambio de rumbo en el país.

«El 30 de noviembre se van, porque han violado la Constitución igual que lo hizo Juan Orlando Hernández. Quieren debatir antes de tiempo para desviar la atención, pero la verdad es que la mayoría del pueblo ya no tiene partido, porque están cansados ​​de politiqueros como Mel Zelaya”, sostuvo.

Espinoza también acusó a Zelaya de tener un control indebido sobre las Fuerzas Armadas y cuestionó el papel del general Roosevelt Hernández en la custodia del material electoral. Según la diputada, la militarización del gobierno comenzó con el nombramiento de una ministra de Defensa que también es candidata de Libre.

«No me venga con cuentos el general Roosevelt, la misión de las Fuerzas Armadas es indelegable. Desde que llegaron al poder han usado una matriz mediática para victimizarse y consolidarse. Dicen que eran víctimas de un golpe de Estado mientras tomaban el control. Acusaron al bipartidismo de estar ligado al narcotráfico, pero en Libre también hay narcos», agregó Espinoza.

Finalmente, la diputada afirmó que la crisis política no es culpa exclusiva del Partido Nacional o del Partido Liberal, sino de todos los politiqueros, incluido Manuel Zelaya, concluyó. LB