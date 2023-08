Marcha es política con tontos útiles vinculados al golpe de estado, corrupción y narcotráfico: Redondo a convocatoria del BOC

Tegucigalpa – A criterio del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo la marcha convocada por el Bloque Opositor Ciudadano (BOC), es de “tontos útiles” que tienen vínculos con la corrupción, el golpe de estado de 2009 y algunos señalados por narcotráfico.

– Aseguró que hay ambiente para la elección del Fiscal General y Adjunto del MP, además el martes se nombrará a los sustitutos de los cargos en el Tribunal Electoral.

– Podrían haber “sorpresas” desde el MP, dijo con respecto a delitos de sedición que promueve la oposición política.

– Dijo que sólo se ocupan dos o tres votos del Partido Nacional para elegir al Fiscal.

Sobre la marcha convocada por el Bloque Opositor Ciudadano (BOC) para mañana sábado, respondió que “hay personas que son utilizadas como tontos útiles y otras que históricamente están vinculadas con un golpe de estado, igualmente con actos de corrupción, algunos con el narcotráfico y es una reunión política lo que habrá mañana”.

Sobre las críticas de la diputada Maribel Espinoza que lo califica de dictador y ser mandadero de Libre, respondió que “aquí no se tratan las cosas como en su bufete, aquí respetamos la Constitución y las leyes”.

PN está preocupado por elección del Fiscal

Se dijo que no se aprobaría el presupuesto general, al igual que no habría escogencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero se hizo. “Yo soy optimista y creo que vamos a tener nuevo Fiscal General antes del 1 de septiembre”.

Se atrevió a hacer sus propias cuentas para obtener los 86 votos para la elección de las cabezas de la Fiscalía: 50 de Libre, 22 del PL, 10 del PSH, otro de Rolando Barahona (PN), Karen Martínez (PAC), Jorge Zelaya (PN) y el suyo para redondear los votos necesarios.

El jefe del Legislativo mencionó que cuando se derogó el decreto 93-2021, 116-2019 y otros que promovían la impunidad, la bancada nacionalista se opuso. “Se sienten preocupados porque quieren garantizar que el Fiscal General puede ser alguno que les garantice impunidad”, señaló.

Calificó como “delito” lo ocurrido en la sesión legislativa del jueves porque se impide el funcionamiento de ese poder del Estado.

“Los miembros de la bancada del Partido Nacional deben entender que lo que ocurrió ayer (jueves) no va a prosperar, no será apoyado, no será agendado, tenemos una agenda importante por evacuar”, expresó.

Redondo anunció que la próxima semana se debe aprobar la ley relacionada con los chips para atacar delitos como la extorsión, “si el pueblo hondureño ve que la próxima semana no quieren que agendemos o hagamos una sesión, la vamos a desarrollar al igual que lo hicimos ayer, pero los delitos de extorsión los vamos a perseguir”.

Justificó que para cada una de sus posturas hace publicaciones con razonamiento jurídico.

Finalmente anunció castigos para los responsables del bullicio en el hemiciclo de la Cámara. JS