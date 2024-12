Lunin llega a Londres

Londres – El portero ucraniano Andriy Lunin llegó este sábado a Londres para reunirse con sus compañeros y estar en el banquillo en la final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund.

Lunin no viajó con la expedición el jueves por precaución, al tener gripe, por lo que para evitar contagios se quedó en Madrid. No fue hasta este sábado por la mañana que el portero llegó al hotel The Grove, en las afueras de Londres, para unirse a la plantilla, que esta tarde se desplazará a Wembley para medirse al Dortmund.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ya confirmó en la previa que Thibaut Courtois será el portero titular este sábado y que Lunin estará en el banquillo. El belga, héroe de la decimocuarta en París, ha tenido cuatro partidos de preparación en la Liga después de superar dos graves lesiones esta temporada. JS