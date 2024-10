Luis Zelaya verá con sus ojos el desprecio que le tiene el liberalismo, según Mario Segura

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura dijo este martes que el ingeniero Luis Zelaya tiene derecho a participar en los comicios electorales que se aproximan, “a pesar del daño al Partido Liberal” y reiteró que éste sería el caballo de Troya de Libre para tratar de conquistar una fracción de partido y luego hacer una unidad de próximo año”.

El diputado dijo este calificativo, en primer lugar a juzgar por la gente que la apoya, que es “gente que trabaja en el gobierno”, además del hecho de que Zelaya se ha dedicado a atacar a todos los candidatos que han surgido dentro del Partido Liberal.

“Eso nos asusta porque es la característica de él, no nos llama la atención ha sido el comportamiento Luis el aire atacar a todo mundo”, señaló al prever que Zelaya va a saber y entender con sus propios ojos, “el desprecio que le tiene el liberalismo”.

A criterio del parlamentario, las bases del Partido Liberal no olvida que cuando pasaron las elecciones del actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal este no se unió al candidato sino que públicamente dijo que no había votado por él y se fue a votar por el candidato del partido Libre, que era Xiomara Castro.

“Igualmente la gente que lo rodeaba hizo lo mismo y esa es una traición al partido, eso no lo dice él y yo creo que eso no lo perdona el liberalismo”. VC