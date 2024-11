Luis Zelaya pide renovación del PL en carta abierta por 133 aniversario

Tegucigalpa – El expresidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya pidió este lunes en ocasión de 133 años de este partido político y mediante una carta abierta, una renovación tanto él como los líderes liberales mencionados en la Lista Engel se hagan a un lado.

Zelaya indica que el PL renunció a los principios liberales por intereses personales y mezquinos de 2-3 personas despreciando 133 años de historia.

El líder liberal considera que en la actualidad hay una percepción de que el PL es un partido bisagra en detrimento del otrora instituto político que abanderaba las grandes conquistas sociales de nuestro país. “Se pasó de ser un partido de corte revolucionario y progresista en contra de dictaduras políticas y militares a todo lo contrario, de corte conservador, golpista y pro dictaduras”, enfatizó.

“Amo a mi Partido y por su bien propongo retornar a nuestra esencia, a nuestra doctrina y principios liberales mediante el diálogo franco y sincero de cada uno de sus líderes, sin actores que generan conflictividad y animadversión entre el liberalismo”, expresó Zelaya quien propone hacerse a un lado.

El expresidenciable refiere que un sector del PL lo visualiza como “conflictivo y causante de división por decir la verdad que incomoda a quienes se pliegan al poder de turno para negociar únicamente para su beneficio”.

Asimismo, Zelaya agregar que para que el diálogo sea genuino y goce de la legitimidad de todo el liberalismo, “primero debe renunciar el pleno del CCEPL y ser sustituido por una Comisión de Notables Liberales con representación de los principales liderazgos a lo interno de nuestro Partido”.

Pide, en ese sentido, que sea esta comisión la que lidere el próximo proceso electoral interno para garantizar la legitimidad de dicho proceso y elección de nuevas autoridades, “lo que no ocurrió en el 2021 y es el motivo principal que origina la crisis que vive actualmente el Partido Liberal”.

Propone también que se inicie una renovación completa y total de los liderazgos dentro del liberalismo, “yo estoy dispuesto a no participar a ningún cargo de elección popular pues se me cataloga como conflictivo y divisionista, pero eso sí, que al mismo tiempo renuncien de igual forma a aspirar a cualquier cargo de elección popular los nombrados en la Lista Engel, Magnitsky y todo aquel enjuiciado y/o mencionado en los juicios de New York”.

“Nos apartamos los que somos motivo de escozor por decir la verdad pero que también se aparten los delincuentes y corruptos”, afirma en la carta, donde señala que quienes militen en otros Partidos que sigan su camino lejos de la casa que les abrió las puertas y que por decisión propia decidieron salir. VC