Luis Zelaya: Muchos quieren el control del TSC por intereses personales

Tegucigalpa – A pocas horas de que termine el plazo de los actuales magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya señaló este miércoles que “para muchos es de interés tener el control del TSC”.

Para Zelaya, este interés que expresan los opositores “no es por el bien del país ni por la defensa de la democracia, esto no es cierto, esto es por intereses saben que hay un decreto que establece que el TSC debe emitir dictámenes antes de que el Ministerio Público intervenga”.

Y en este proceso, el Partido Liberal pagará con un partido más dividido. “Estos mismos diputados, Mario Segura y todos ellos sacaron a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) del país, entonces siempre ha habido posiciones contrarias, pero hay un grupo que tiene secuestrado al Partido Liberal que negocia con el poder”.

Según el expresidenciable, a este grupo no le importa si es izquierda o derecha, no tienen escrúpulos, no tienen principios y no solo es el presidente del Partido, también es gente detrás que maneja los hilos del PL.

Referente al ambiente en e l Legislativo, señaló que “para mí, habrá elección de junta directiva (del Congreso Nacional), todo esto que se está negociando no es nada más el TSC, para mí es una negociación que va a incluir la elección de la Junta Directiva el 25 de enero, no creo que habrá constituyente, creo que habrá elecciones, espero que transparentes y limpias”. VC