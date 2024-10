Luis Zelaya exige a Mario Segura que deje de mentir tras señalarlo que recibe fondos de Casa Presidencial

Tegucigalpa – El expresidenciable Luis Zelaya le pidió este jueves al jefe de la bancada liberal en el Congreso Nacional, Mario Segura, que deje de mentir sobre recibir fondos del gobierno.

Zelaya publicó en sus redes sociales en una carta abierta pidiendo al diputado liberal que deje de decir mentiras en los medios de comunicación.

Señaló que las declaraciones que vierte Segura sobre su persona de que recibe fondos de Casa Presidencial a través de una sobrina del expresidenciable son falsas.

(LEER): Jefe de bancada del PL asegura que Luis Zelaya es un asalariado del gobierno

“Señor Segura, no espero ni quiero una disculpa por su parte, sólo quería decirle que la mentira es el recurso del ignorante y por eso le pido que deje de mentir”, cita la carta abierta.

Afirmó que él se representa a sí mismo, con sus principios y valores, para que nadie lo acuse de recibir soborno o defender intereses de terceros.

Zelaya remarcó que el objetivo de publicar una carta abierta es esclarecer ante la población que la intención de estas declaraciones es incitar al liberalismo a pensar que él dividirá el Partido Liberal.

Mencionó el caso de cuando el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) contra su persona y que fue difundida en los medios de comunicación.

Aseguró que los dictámenes del Ministerio Público y del TSC evidencian que no existe delito alguno.

“Jamás he recibido un centavo del gobierno ni de forma directa ni interpuesta. Soy un profesional que se gana la vida desde la iniciativa privada. Me han hecho varios ofrecimientos que he rechazado”, exclamó.

Indicó que a miembros del CCEPL les incomoda su postura de exigir el cumplimiento de los estatutos del Partido Liberal. AG