Luis Redondo se niega a discutir en el pleno la renuncia de Salvador Nasralla

Tegucigalpa – La junta directiva Congreso Nacional decidió no someter en la sesión legislativa de este miércoles la solicitud de renuncia a Salvador Nasralla en su cargo como designado presidencial.

– Durante la intervención de Redondo, varios diputados empezaron a silbar y sonar los pitos ante su inconformidad de esta decisión.

– La diputada Iroshka Elvir le arrebató el micrófono a Redondo cuando éste estaba leyendo su justificación.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se echó un largo discurso para justificar la decisión de no someter en el hemiciclo legislativo la solicitud de aceptar o no la renuncia de Nasralla.

Advirtió que cualquier persona que quebrante o proponga una reforma constitucional o aquellos que lo apoyan sobre la renuncia de un funcionario para tener aspiraciones políticas, deberán cesar de sus cargos de manera inmediata y estarán inhabilitados por un período de 10 años.

Redondo argumentó que esta decisión está facultada en los artículos 321, 322, 323, 324 y 374 de la Constitución de la República y uno y 22 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

“No puedo someter al pleno ni dar trámite a esta solicitud que pide violentar la Constitución, los artículos pétreos y no voy a apoyar ni directa ni indirectamente ningún tipo de reelección presidencial porque incurre en delito”, declaró.

Es una completa estupidez no discutir en el pleno la renuncia de Salvador Nasralla, cuestiona Jorge Cálix. pic.twitter.com/IvkpLY2w2O — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 25, 2024

Agregó que tampoco someterá a los congresistas a una acción que acarrea responsabilidad penal.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, consideró la decisión como una “completa estupidez” no permitirle que Nasralla renuncia ni someter su solicitud a una votación.

¿Cuál es el problema de aceptársela a Salvador Nasralla? no lo comprendo, declaró Cálix a periodistas.

Me da pena como se utilizan las leyes los tratados internacionales y los convenios para justificar una ilegalidad, reprochó.

Incluso recordó que lo de Nasralla es similar a lo sucedido con Elvin Santos cuando fue vicepresidente, quien solicitó que le aceptaran la renuncia para tener aspiraciones presidenciales.

Cálix dijo que los diputados aceptaron la renuncia de Elvin Santos.

Mientras que el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, consideró el argumento de Redondo como arbitraria, penoso y planificado por Casa Presidencial.

“Si le hacen esto a Salvador Nasralla, que no le pueden hacer al pueblo hondureño”, expresó Zambrano.

Finalmente, el diputado de Libre, Jari Dixon, afirmó que estaba listo para votar, y atribuyó esta situación como problemas internos dentro el Partido Salvador de Honduras (PSH).

Luis Redondo es del PSH, no me parece justo que le echen la culpa a Libre, no tenemos nada que ver con las decisiones que tome el PSH, se excusó Dixon. AG