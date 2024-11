Luis Redondo no quiere aceptar mi renuncia, asegura Nasralla en los bajos del CN

Tegucigalpa – Acuerpado por varios partidarios, el designado presidencial, Salvador Nasralla, denunció este martes desde los bajos del Poder Legislativo que quien no quiere aceptar su renuncia es el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Nasralla dijo que las personas llegaron a acompañarlo porque saben que en Honduras tiene un candidato a quien el coordinador de Libre y asesor presidencial, Manuel Zelaya, “le tiembla y es la persona que lo sacó del anonimato, cuando tenía 300 mil votos en 2017 lo hice llegar a un millón y ganamos las elecciones y él me vendió”, luego hizo ganar a la Xiomara Castro en 2021 mediante una alianza, agregó.

“Él sabe que donde yo esté, en la coalición que yo esté, esa coalición va ganar las elecciones”, expresó el presentador deportivo quien aseguró que le ha llegado información que “la directiva quiere, que el partido Libre quiere (aceptar su renuncia), pero que Luis Redondo no quiere”.

El presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH) dijo que imagina que su ex aliado “está inflado, me imagino que en agradecimiento el mal pago que él me está haciendo a mí que lo saqué prácticamente de la calle en el 2004 cuando lo puse de jefe de barra de la Selección en un partido contra Costa Rica”.

“Redondo era un hincha más, yo lo saqué del anonimato, lo llevé a los mundiales, lo llevé a la tele, lo hice famoso, lo puse de candidato y ha estado de diputado durante 13 años”, dijo al resaltar que “así paga el diablo a quien bien le sirve”. VC