Luis Alberto anuncia que no seguirá en el Lazio la próxima campaña

Roma – El español Luis Alberto, centrocampista del Lazio, anunció este viernes, tras la victoria de los suyos ante el Salernitana (4-1), que no seguirá la próxima campaña en el club romano.

«Espero disfrutar de los últimos partidos y luego ya veremos. Han sido semanas difíciles, no formaré parte del proyecto el año que viene, pedí al club que me liberara de mi contrato y no quiero recibir un euro más del Lazio», declaró el andaluz a DAZN tras el partido.

Luis Alberto renovó el pasado octubre hasta 2028, pero siempre dejó claro su deseo de volver a España, algo que podría estar más cerca tras el sorprendente anuncio.

«Dejaré los próximos cuatro años que me quedan de contrato a otros, es justo dar un paso al lado en este club que me ha dado tanto. Creo que ha llegado el momento de dejar mi sueldo al club para otros», añadió.

Luis Alberto llegó al Lazio en 2016 y desde entonces ha sido un emblema para los ‘Águilas’, con los que ha disputado 301 partidos y marcado 51 goles, aunque su mejor registro son las 75 asistencias con las que su equipo ha ganado una Copa de Italia y dos Supercopas italianas. EFE