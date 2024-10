Lucha contra corrupción no está en agenda del gobierno, se cierran espacios cívicos y se calla voces: Castellanos

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos dijo este viernes que la lucha contra la corrupción no está en la agenda del actual gobierno, al tiempo que alerta cada vez más se cierran espacios cívicos y se calla voces críticas.

– “La corrupción es una carta de negociación para los políticos”, manifestó.

Dijo que de todos es conocido los problemas que dejó el gobierno anterior, sin embargo la actual administración central no ha podido sobrellevar temas de salud, educación, miseria y pobreza, “cerramos nuevamente un año y los políticos nos siguen debiendo a la población hondureña”.

Lamentó que la instalación de la CICIH, una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, no se ha podido cumplir en casi dos años de gobierno.

Acentuó que “la lucha contra la corrupción no está en la agenda de este gobierno, así como tampoco lo estuvo en la agenda del gobierno anterior, de hecho un gobierno altamente corrupto. Seguimos a la espera, pero se nos hace bastante larga”.

Castellanos aseveró que la lucha contra la corrupción no está en la agenda de los políticos porque en la de ellos están los actos corruptos. “Vemos que hay una carta de negociación, si hay un nuevo fiscal, a quién no tocar y a quién perseguir, al final no estamos viendo justicia, lo que vemos es venganza, y eso no lo ocupa el pueblo”, expresó en entrevista con el telenoticiero Hoy Mismo.

Señaló que “el actual Congreso es antidemocrático, no visto en la historia de Honduras, imaginémonos cuánto daño ha hecho el Congreso Nacional a este país, deteniendo, paralizando temas tan importantes que se deben de legislar”.

Subrayó que lo anterior nos convierte en un país caótico porque no existe la capacidad de llegar a consensos políticos.

Hizo un llamado a la población para que a la hora de acudir a las urnas “sepamos por quién estamos votando y lo que queremos para el país”.

La titular del CNA refirió que el fondo departamental que otorga el Poder Legislativo también se convierte en una carta de negociación para comprar almas y voluntades.

“Se nos viene un 2024 un año político y al final quién paga las cuentas siempre es el de a pie, siempre el ciudadano”, puntualizó.

Finalizó afirmando que el CNA tiene enormes retos porque se están cerrando los espacios cívicos y se silencian las pocas voces que quedan. “Estamos trabajando para entregar valiosa información al pueblo hondureño en enero y febrero”. JS