Los Tigres del Norte: “Reconquistaremos España cantando las historias de la gente latina”

Madrid.- Después de catorce años, el grupo mexicano Los Tigres del Norte regresa a España y su vuelta será “una reconquista”, asegura a EFE Jorge Hernández, el mayor de los hermanos de la banda norteña que lleva más de 50 años cantando sobre “las historias reales de la gente latina” en todo el mundo.

Tras la presentación de la gira ‘Siempre contigo’ en la Embajada de México en España, que les llevará a partir de abril de 2024 a las ciudades españolas de Madrid, A Coruña, Barcelona, Pamplona y Bilbao, así como a Londres, cree que aunque hayan pasado muchos años sin tocar en Europa, el público conectará con el repertorio clásico y con el nuevo, que suma ya más de 700 canciones y variopintas colaboraciones.

Cuando el éxito de una banda regional mexicana trasciende épocas, géneros y continentes hay una pregunta obligada: ¿cómo lograrlo?.

“No sé cómo se ve de allá (el público) para acá (la banda), pero sí pienso que nuestra esencia está en la letra de las canciones, en cantar lo que el pueblo no puede decir, en la médula de los problemas del amor, de la política, de la migración”, contesta emocionado.

“Nosotros no hacemos canciones ficticias, por eso conectamos con la gente”, admite el vocalista ‘tigreño’ del corrido de ‘José Pérez León’ (2004), nominado en los Latin Grammy como Mejor Canción Regional Mexicana por relatar el estrecho vínculo entre la muerte y la migración en la frontera de México con Estados Unidos.

El éxito de contar “la vida cotidiana de todos los mundos”, como dice Hernández, ha despertado la curiosidad de su país y también la del otro lado del Atlántico, como cuando tocaron en Japón y en Corea.

O la vez en la que Carlos Pérez Osorio, cineasta mexicano, decidió dirigir el documental de su trayectoria musical, ‘Los Tigres del Norte: Historias que contar’, que estuvo entre los nominados el lunes en los Emmy Internacional 2023.

Una canción para Latinoamérica en Europa

Con tantos años de carrera, confiesa que su único jefe es el público y después de casi mil canciones creadas con su familia, ellos ya saben identificar que “hay una canción para cada lugar”.

“Por ejemplo, si vamos a Estados Unidos tenemos que cantar la ‘Jaula de oro’, en México ‘El jefe de jefes’, en El Salvador ‘Tres veces mojado’, si no lo hacemos es como si no hubiéramos ido”, explica, para confesar que la gente ante el escenario “las echa de menos» y ellos «también”.

“Ahora que he regresado aquí (España) me he dado cuenta de que la población latina es muy grande y creo que hace falta una canción que hable de cómo somos aquí en esta Europa, de la gente que viene a luchar, a amar, a hacer su vida diferente”, afirma.

Y antes de concluir su idea musical pregunta: «¿qué nombre le pondrían?».

En menos de un minuto, el también conocido como ‘el incansable’, ya estaba inspirado para crear un nuevo sencillo sobre la migración latinoamericana.

Y es que el mexicano cuenta que “la música es su alegría y su añoranza desde que tenía 10 años” y defiende que es gracias a ella que ha logrado una armonía que lo mantiene unido a todos sus hermanos, a Los Tigres del Norte.

Sobre si abandonará la música algún día, Hernández responde entre risas: «no sé hacer otra cosa, tocaré hasta que Dios me dé las cualidades para hacer mi trabajo, ya después me quedaré quieto, pero solo un poco”. EFE/ir