Del CW1 al CW4, testigos claves en «juicio del siglo»

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Desde CW1, acrónimo utilizado en los documentos presentados para referirse a un “Testigo Colaborador”, hasta el CW4 son testigos claves de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el denominado “juicio del siglo” que afronta el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico por Estados Unidos y que inicia mañana martes.

-EEUU acusa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de traficar miles kilogramos de cocaína del 2004-2022.

-Relacionados a este caso, EEUU ya juzgó a Geovanny Fuentes Ramírez y Juan Antonio Hernández, hermano de JOH.

-El llamado de cada uno de los testigos se puede efectuar conforme se desarrolle el juicio, es decir la Fiscalía puede iniciar con un solo testigo y posteriormente llamar a quien considere aporte a sus acusaciones.

Actualmente, tanto la Fiscalía como la Defensa, mantienen la estrategia de no revelar documentos hasta ser presentados en la Corte.

No obstante, como se trata de un juicio emblemático al punto de ser considerado el «juicio del siglo», en otros casos (también de narcotráfico) se ha mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández, a quien se le identificó como co conspirador con el acrónimo de CC4, mientras que otros reciben la misma denominación hasta el CC8, mientras como testigos se incluye a CW1, CW2, CW3 Y CW4.

En los documentos presentados por los fiscales en las cortes estadounidenses usan el acrónimo CW para referirse a testigos y CC como los co conspiradores, las personas que forman parte de la trama criminal.

Muchos de los nombres acreditados a los acrónimos obedecen a versiones de prensa mediantes trabajos investigativos que colocan nombres y rostros a los testigos en este caso.

La Fiscalía asegura tener pruebas “importantes” que datan desde hace nueve años y que demostrarían la culpabilidad del expresidente hondureño.

CW1, CW2, CW3 Y CW4

El primer testigo que presentará la Fiscalía en el caso Juan Orlando Hernández contra Estados Unidos de América y quien es identificado en la documentación oficial como CW-1, de acuerdo a versiones de prensa internacional es Mario Guillermo Mejía Vargas, un exoficial de la Policía Nacional de Honduras quien se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos en 2016. Tras una declaratoria de culpabilidad ahora este exfuncionario policial es considerado un colaborador de la lucha de EE.UU. contra el narcotráfico en la región centroamericana.

Identificado en el proceso como CW-2 entra en escena en este juicio Alexander “Chande” Ardón, ex alcalde del municipio de El Paraíso, Copán, quien se entregó al gobierno de EE.UU. y ahora también es considerado colaborador de la lucha contra el narcotráfico que ese país emprende en la región.

Los dos personajes anteriores ya participaron como testigos de la Fiscalía federal estadounidense en juicio anteriores por narcotráfico.

Extraditado desde Guatemala e identificado como CW3 entraría en escena como testigo Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”.

Completa esta primera lista, Devis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla del cártel de Los Cachiros, a quien se le describe como CW4, y que ha participado como testigo de la Fiscalía en la mayor parte de juicios contra sus excompañeros de tráfico de drogas.

Fabio Lobo, hijo del también expresidente Porfirio Lobo, testificaría en juicio del expresidente Hernández.

“Testigo de última hora”

Según el medio Infobae, de “última hora”, la Fiscalía de Nueva York incluirá en la lista de testigos a Fabio Lobo, hijo del también expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Lo que Fabio dirá, según los agentes del Departamento de Justicia que han investigado y litigan el caso, confirma la tesis de la fiscalía: desde principios de este siglo, el narcotráfico patrocinado en parte por el poderoso Cártel de Sinaloa infiltró hasta lo más alto del poder político hondureño y convirtió al país en un Estado-mafia, subraya la nota de prensa.

Los agentes del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) habían mantenido en secreto la comparecencia de Fabio Lobo, por lo que dicho medio lo califica de “testigo de última hora”.

El hijo del expresidente Lobo, fue condenado por delitos de narcotráfico a 24 años de cárcel en 2017 luego de ser capturado en Haití.

Ahora Fabio funge como colaborador en la lucha contra el narcotráfico, por lo que la Fiscalía puede citarlo a testificar, al igual que lo hizo contra el ya condenado Tony Hernández.

Tony Hernández, posible testigo

La defensa del expresidente ha sido más hermética que la Fiscalía en cuanto a sus testigos, sin embargo, el propio jefe del equipo, Raymond Colón, confirmó que el ya sentenciado Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, podría ser testigo en el juicio que inicia este 20 de febrero.

Sin embargo, el testimonio de Tony puede ser en contra de su hermano, por lo que el abogado adelantó ya estar preparado para eso.

“Estamos esperando posiblemente el hecho que el hermano Tony pueda declarar contra su hermano, (…) estoy preparándome para ese ataque contra el hermano si eso es lo que ellos planean hacer”, dijo el jefe de la defensa.

En este caso, la estrategia de la defensa es probar que Juan Orlando Hernández encabezó una lucha frontal contra las maras y pandillas y la reducción de la violencia, así como de los homicidios en Honduras.

La exprimera dama afirmó que se trata de una campaña a causa de la lucha que su esposo emprendió en contra del narcotráfico en Honduras.

Testigos confesos

Tanto para la defensa, como para la exprimera dama Ana García de Hernández, los testimonios de los testigos de la Fiscalía gozan de poca credibilidad ya que todos son confesos, es decir declarados culpables por voluntad ante un juez de EE.UU. del delito de narcotráfico.

En conversación con Proceso Digital la exprimera dama afirmó que se trata de una campaña a causa de la lucha que su esposo emprendió en contra del narcotráfico en Honduras.

También apuntaló que hay algunos ‘expertos’ o exagentes que hablan por todos lados. “Todos ellos tienen una agenda”, expresó.

“Ellos se mueven porque alguien los mueve o porque algo los mueve, entonces les pido a los hondureños que no se dejen desinformar porque estoy más que segura que los que opinan nunca han visto ni la mitad de una página de lo que contiene el expediente”, arguyó.

La esposa del expresidente Hernández insistió que él es inocente y que pronto volverá a Honduras.

“Así como Juan Orlando salió con la frente en alto de mi casa, así va a volver porque va a demostrar, no sólo a Honduras sino al mundo entero, que es víctima de una tremenda conspiración orquestada por sectores del crimen organizado y acompañados de personas que uno no lo creería, pero que son personas dedicadas a hacer daño e interesados que Honduras no combatiera el crimen y el narcotráfico para seguir con las peores estadísticas del mundo”, zanjó. (PD).