Los que tienen que cumplir son el gobierno y no Naciones Unidas: Armando Urtecho

Tegucigalpa – El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho dijo este miércoles que quien tiene que cumplir es el gobierno y no Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Urtecho salió al paso de las justificaciones dadas por el asesor presidencial Manuel Zelaya quien dijo que las condiciones impuestas por la ONU son las que han impedido la llegada de la CICIH.

En ese sentido, dijo que el gobierno debería de decir las condiciones que pide la ONU y que es lo que no acepta el gobierno.

“La promesa la hizo el partido en el gobierno y no la ONU”, señaló.

Agregó que desde afuera se ve que no hay voluntad política.

“Seguramente algunas condiciones no las pueden cumplir y por eso no se aprueba el memorándum de entendimiento y como no las conocemos porque eso se lleva en secretividad no se sabe cuáles son los acuerdos, lo que debemos de exigir es que salga a luz estas condiciones”, apuntó. IR