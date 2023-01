Los diputados quieren magistrados amigos y obedientes, dice postulante a la CSJ

Tegucigalpa – “Los diputados quieren un magistrado amigo, dependiente, débil, sumiso, obediente a sus intereses, no quiere a los independientes, autónomo y con criterio propio, eso es algo natural en los países latinoamericanos, no solamente pasa en Honduras, pero ojalá hay que desear que el trabajo de la Junta Nominadora no vaya a ser depravado o tergiversado cuando se ponga en práctica en el Congreso de la República, expresó en postulante al cargo de alto juez Raúl Pineda Alvarado.

– “Hay quienes aparecen sin tachas, pero en lo privado sabemos que están vinculados con sectores oscuros, pero como lo han hecho bien y se han manejado en el anonimato no tienen denuncias”, criticó.

Calificó el trabajo dela Junta Nominadora como “bueno e intenso”, pero abogó para que el proceso sea revisado. “Desde la óptica de un postulante más siento que se ha caído en el error de exagerar el volumen de controles”, expresó.

Ejemplificó que si uno de los postulantes no pasa una prueba de control, de personalidad, la socioeconómica donde van a su casa a ver cómo vive, o un examen de conocimientos, o sencillamente si no hace un buen papel en la audiencia pública, “pues simplemente se queda fuera y esto deriva que se convierte en un disuasivo para los que no quieren abandonar su área de control”.

Mencionó que hay muy buenos abogados que se dedican al ejercicio de su profesión y desisten a participar precisamente por los riesgos que implica un proceso que está bien intencionado, pero que en la práctica genera descrédito o de la imagen profesional cuando no se aprueba el examen de conocimientos.

Pineda Alvarado citó que los controles establecidos permiten que los postulantes que nunca han hecho nada van aparecer sin nada precisamente por eso.

Reconoció el trabajo arduo de la Junta Nominadora, pero insistió que para próximos escogencias se debe revisar este proceso que se aprobó en la Cámara Legislativa.

Puntualizó que si los nominadores envían una buena lista al Congreso de la República, habrá un pleno de magistrados que actuará con decoro. JS