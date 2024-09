Los cubanos huyen de su país hacia EEUU, vía Nicaragua que no les pide visa, pero si les cobra “una multa”

Por Alberto García Marrder. Especial para Proceso Digital (3/3)

El aparente buen gesto de la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, al no exigir visado a los cubanos lleva escondido un “gato encerrado”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo . (EFE/Rodrigo Sura)

Eso de “por el comercio, turismo y reunificación familiar”, como dice la explicación oficial, es un cuento que ni los chinos se lo creen.

La verdadera razón de los cubanos que quieren salir desesperadamente de la isla castrista (donde ya no hay ahora pan ni leche por una crisis alimentaria) es la de usar a Nicaragua como un trampolín hacia Estados Unidos, vía Honduras, Guatemala y México.

Un periodista nicaragüense, con el que he trabajado por muchos años y que me pide que no revele su identidad por miedo, me dice que en el Aeropuerto “Augusto C. Sandino” de Managua hay todos los días microbuses esperando a los viajeros cubanos para llevarlos inmediatamente a la ciudad fronteriza hondureña de Danlí para comenzar su largo viaje a la frontera de México y Estados Unido, en Texas.

Pero antes, esos cubanos se llevaran la sorpresa del Servicio Nicaragüense de Inmigración de que hay que pagar una “multa” de 150 dólares por usar a Nicaragua en su ruta hacia Estados Unidos.

Basado en los números de inmigrantes que pasaron por las cuatro aduanas fronterizas de Honduras con Nicaragua, se estima que entre enero y octubre de 2023, los Ortega-Murillo se han embolsado unos 65.9 millones de dólares.

El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Brian A. Nichols, expresó la preocupación de su país “por informes de un aumento dramático en vuelos chárter con destino a Nicaragua, que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos”.

En un comentario por su cuenta en la red social X (antes Twitter) Nichols recalcó que nadie debería beneficiarse de la desesperación” de los migrantes vulnerables…ni los contrabandistas, ni empresas privadas ni gobiernos”.

También advirtió que Estados Unidos está “explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular”, tras instar a los migrantes “al uso de vías seguras y legales”.

Está claro que Nichols se refiere al cobro de 150 o 200 dólares por cada migrante que pasa por Nicaragua bajo el argumento que es un “salvoconducto” … que no existe.

En definitiva, la dictadura nicaragüense que cada vez está más aislada, no solamente facilita esa migración de cubanos y también de haitianos, sino que también se beneficia de forma millonaria.

En 2023, cerca de 440,000 migrantes han cruzado por Nicaragua y no precisamente para hacer turismo. Vuelos de raras compañías “charter” llegan todos los días al aeropuerto internacional de Managua procedentes de La Habana, Santiago de Cuba y Puerto Príncipe. Y de vuelos de COPA, vía Panamá.

En la ciudad hondureña fronteriza de Danlí, es frecuente ver a los migrantes cubanos esperando a los buses que los llevarán hacia la frontera con Guatemala, en el occidente del país, vía Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Migrantes cubanos y venezolanos en la ciudad hondureña de Danlí,en espera de trasladarse a Guatemala. (Foto. -: Amílcar Izaguirre.-Divergentes).

Los billetes de avión entre La Habana y Managua, que escasean mucho ahora, cuestan la desorbitada cifra de unos 2,800 dólares, más caro que viajar de la capital cubana a Madrid.

Un cubano o cubana, que de promedio ganan unos cinco dólares de salario mensual, no tiene ese dinero para comprar estos billetes y es lógico pensar que reciben ayuda de los familiares que ya viven en Estados Unidos.

Como periodista, viví en Miami por más de diez años y presencié la llegada de centenares de cubanos en balsas improvisadas, los llamados “Marielitos”, en recuerdo de la salida masiva, casi 125,000, desde el puerto del Mariel en 1980. Ya no está vigente esa política de “pies mojados, pies secos”. Por eso ahora, la salida vía Nicaragua.

Por una decisión del presidente Joe Biden para reducir la crisis inmigratoria con México, los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (que ya estén en la frontera) tendrán el trato favorable de “refugiados” . Más de 181,000 de esos países se han beneficiado ya de un “parole” humanitario. Y esa medida termina el 30 de junio de este año.

–Nota final: Con la colaboración de Ricardo Puerta, un sociólogo cubano residente en Honduras e investigador de la migración.