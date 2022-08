Lodi completa su cesión al Forest después renovar con el Atlético hasta 2026

Madrid – Sin minutos en las dos primeras jornadas de LaLiga Santander y sin la certeza de cuándo sería su oportunidad en este curso en el Atlético de Madrid, superado en las preferencias para el carril izquierdo por Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco, las aspiraciones mundialistas de Renan Lodi han provocado su salida al Nottingham Forest, con el que completó su cesión después de renovar su contrato con la entidad española hasta 2026.

«El Atlético de Madrid y el Nottingham Forest han alcanzado un acuerdo para la cesión, hasta el final de la presente temporada, de Renan Lodi, quien ha prolongado su vinculación con nuestro club hasta 2026. Desde el Atlético de Madrid le deseamos el mayor de los éxitos a Renan Lodi en esta nueva etapa profesional», anunció el club rojiblanco en un comunicado a las 11.00 hora española, al mismo tiempo que el Forest hacia lo propio. Ninguno de los dos equipo confirma que haya una opción de compra incluida al final de la cesión.

Su hueco en la plantilla dirigida por Diego Simeone será cubierto en las próximas horas por Sergio Reguilón, también cedido del Tottenham al Atlético de Madrid, en el que será la sexta novedad del equipo de la pasada campaña a la presente: han llegado Axel Witsel y Nahuel Molina; han vuelto de su cesión Álvaro Morata, Saúl Ñíguez e Ivo Grbic y se han ido Luis Suárez, Héctor Herrera, Sime Vrsaljko, Benjamin Lecomte -los cuatro por fin de contrato-, Daniel Wass -traspasado al Brondby- y ahora Lodi.

Lodi, que presenció el partido de su nuevo equipo contra el Tottenham en el estadio The City Ground de Nottingham, ya no se entrenó el domingo con sus compañeros en el Atlético de Madrid porque estaba en Inglaterra para pasar el pertinente reconocimiento médico previo a la firma de su contrato.

Llega un club histórico, doble campeón de Europa en 1979 y 1980, de vuelta a la ‘Premier League’ después de 23 años de ausencia y con una inversión millonaria para este curso, en el que el brasileño es el decimoctavo fichaje del bloque de Steve Cooper, en el que necesitará adaptarse también a un 3-5-2 en el que no encajó del todo en el Atlético en las dos últimas temporadas.

«LODI TENÍA LA NECESIDAD DE JUGAR POR ESA IMAGEN LEJANA DEL MUNDIAL»

«Agradecimiento a su trabajo, su comportamiento, a siempre estar dispuesto a todo lo que le ha tocado pasar, ya sea de titular, entrando en el segundo tiempo o esperando jugar. Siempre lo ha hecho de una manera muy comprometida y siempre lo hemos agradecido porque somos un equipo», valoró el domingo por la mañana Diego Simeone, ya su exentrenador en el club rojiblanco, tras el entrenamiento del equipo en Majadahonda.

«Renan tenía la necesidad de jugar, de tener continuidad, de tener muchos minutos por esta situación que aparece continuamente de la imagen lejana del Mundial y fue a buscar lo que cree que le pueden dar», expresó el técnico, que contaba con el futbolista brasileño.

Qatar 2022 lo marca casi todo en este primer trimestre de la temporada. Es un condicionante absoluto en la mente de los jugadores y en la preparación de los equipos, ya a menos de tres meses de su disputa, con lo que eso conlleva en la necesidad de disputar minutos para muchos de los futbolistas que no son habituales en sus selecciones, como es el caso de Lodi, que no ha jugado en todo el último año con su equipo nacional.

«Yo acá compromiso no tengo con nadie, hay mucha competencia en el sector (del lateral/carril izquierdo) y hay algunos que les gusta competir y otros que prefieren ir a jugar a otro equipo para tener minutos que teóricamente los acercan a la necesidad de llegar a un Mundial, supuestamente, de la mejor manera», abundó el domingo Simeone.

Después de recuperar parte de su sitio en las alineaciones iniciales en el tramo final de la pasada temporada, desde febrero, cuando, entre las bajas, resurgió en el once con una brillante actuación en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United (también jugó la vuelta, con gol incluido, en Old Trafford y los dos duelos de cuartos frente al City), Lodi no ha jugado ningún minuto en las dos primeras jornadas de esta Liga, superado en la competencia por Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco, ni lo iba a hacer este lunes en Valencia, en el caso de haber seguido, ya que iba a ser suplente.

DEL 89 POR CIENTO DE TITULARIDADES EN 2019-20 AL 48 EN LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS

El internacional brasileño, realmente, perdió el sitio de titular mucho antes, cuando Diego Simeone comprobó en 2020-21 que Carrasco se adaptaba mucho mejor a ese perfil de carrilero/extremo por la banda izquierda que Lodi, que pasó de disputar como titular el 89 por ciento de sus encuentros disponibles (41 de 46) en 2019-20 a jugar menos de la mitad, 48 por ciento, en el global de los dos siguientes cursos (2020-21 y 2021-22): 36 de 94, aparte de no jugar en 19 de ellos.

«Es un lateral importante que nos dio muchísimas cosas desde que llegó. Después, el sistema (el paso del 4-4-2 al 5-3-2 en 2020-21) nos generó confiar en otros compañeros que lo hicieron muy bien, Hermoso como central-lateral y Carrasco de carrilero-delantero, y le quitó la posibilidad de seguir teniendo continuidad. No tengo ninguna duda de que Lodi ataca muy bien cuando juega de quinto de la izquierda (en el 5-3-2) y defiende muy bien cuando juega de cuatro por la izquierda (en el 4-4-2)», analizó Simeone el pasado enero.

En su recorrido de 118 partidos con el Atlético de Madrid, con el que se proclamó campeón de la Liga en 2020-21, ha marcado seis goles, uno de ellos imborrable para el aficionado del conjunto rojiblanco: el 1-1 con el que igualó a Osasuna el 16 de mayo de 2021 en la penúltima jornada de LaLiga Santander 2020-21 en el Metropolitano, en el inicio de una remontada culminada por Luis Suárez (1-2) que valió el título sellado luego en Valladolid. JP