“Lo único que pretendo es que mis caricaturas no sean un insulto”: Garabatos

Tegucigalpa (Por Jorge Sierra) – “Hasta el momento nunca me han amenazado por una caricatura y espero que no suceda porque una de las cosas que no deseo es poner en mal a mi país, eso significaría un ataque a la libertad de expresión, a una persona que ejerce un criterio. Lo único que pretendo es que mis caricaturas no sean un insulto”, dijo Luis Barahona, mejor conocido como ‘Garabatos’, quizás el caricaturista con mejor proyección en Honduras.

En entrevista con Proceso Digital, el joven caricaturista sampedrano esbozó los momentos cumbres de su profesión, delineó algunos episodios de su vida y plasmó su mística en el arte de expresar un editorial a través de un dibujo.

Luis Alfredo Barahona nació en San Pedro Sula en el mismísimo año que Diego Maradona conquistó al mundo pegándole a una pelotita en el Mundial de México 1986. De padre sampedrano y madre lempireña, creció en la ciudad industrial de Honduras a la par de tres de sus hermanos.

“Puedo decir que tuve una infancia feliz, ahora que soy papá valoro más el esfuerzo de mis padres. Viví una etapa bonita como aquel niño que creció en las calles, jugando pelota, béisbol y los juegos de barrio que eran típicos”, recordó con una sonrisa dibujada en su rostro.

Recuerda que creció en la zona sampedrana de La Guadalupe, luego migró a San Carlos de Sula, dos sitios sampedranos que marcaron su etapa de niño.

Sobre cómo le picó el gusanito por la pintura, refirió que de pequeño dibujaba como todo niño, pero nunca lo tomó en serio pese a que se convertiría en la pasión de su vida.

Desde temprana edad sintió una fuerte inclinación por la caricatura y el dibujo. “Mi mamá recuerda que ganaba algunos concursos en los centros culturales de la ciudad. Siempre estuvo acompañado de un lápiz, papel y los periódicos (Tiempo y La Prensa).

Estudió la secundaria en el colegio Liceo Militar del Norte, donde la disciplina forzó su templanza e hilvanó la destreza que descubrió para el arte de dibujar. Ahí a un docente se le ocurrió invitar a dar charlas a los estudiantes al reconocido caricaturista Douglas Montes de Oca, más conocido como “Doumont”.

Con Doumont y Darío Banegas.

“Pude conocer a Doumont. Me di cuenta que uno de los que hacía caricaturas para los diarios era de carne y hueso. Casi obligado entré a ese taller y desde ese momento mi vida cogió un rumbo, ahí dije quiero ser caricaturista”, inmortalizó el popular Garabatos.

Rememoró que un maestro suyo siempre decía que los hondureños leían el periódico de atrás hacia adelante por la gustada sección de los deportes que se ubican al final. “Una vez me dije veremos qué es lo que hay al inicio y me encontré la sección del editorial acompañada de la caricatura, y eso fue algo que prácticamente marcó un punto en mi infancia”, reseñó.

Obtuvo una licenciatura en Artes Plásticas y una maestría en Bellas Artes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Su facilidad para retratar la realidad a través de una caricatura le ha permitido publicar sus trabajos en diarios hondureños como Diario Tiempo, Diario Diez, RadioHouse, La Prensa y actualmente en Vox Populi HN, pero también tuvo espacios en el periódico venezolano El Nacional y la revista Caras. Igualmente, ha ilustrado numerosos libros infantiles y juveniles, incluido el premiado Una Ola de Papel.

Garabatos en la sala de redacción de Proceso Digital.

El talentoso caricaturista sampedrano tiene un hijo de 16 años, de quien dijo: “Yo le dejo el lápiz y el papel para ver si siente gusto, pero veremos qué dicen los años”.

Honduras ha sido cuna de grandes caricaturistas: Mito Bertrand Anduray, Ramón Villeda Bermúdez (Raviber), Allan MacDonald, Sergio Chiuz, Bey Avendaño, Luis Chávez, Napoleón Ham, Ángel Darío Banegas, Douglas Montes de Oca (Doumont), Allan Rubio, David Soto, Marvin Mendieta, Esdras Solis, José Portillo, Roberto Ruiz, Roberto Núñez, Francisco Antonio Benítez (Fabo) y Fabricio Mejía, solo por mencionar a algunos. A este grupo selecto se suma Garabatos.

Se decanta de un fiel admirador de sus anteriores colegas. Me encanta Doumont, tiene 70 años y 50 de ellos dibujando, ha dibujado 10 presidentes y ha retratado a cualquier cantidad de personajes que marcaron la historia de Honduras.

Con Allan MacDonal.

De Allan MacDonald, dijo es su mentor con una especie de combinación de amigo y maestro. “Es el mejor caricaturista de los últimos tiempos en Honduras, me pone contento disfrutar su trabajo”.

Apuntó que después de la pandemia de COVID-19 comenzó a elaborar caricaturas de opinión y las publicaba en sus cuentas oficiales. Previamente colaboró en campañas de publicidad, mercadotecnia, marcas, diseño gráfico e ilustraciones. De la caricatura deportiva en Diario Diez pasó a la caricatura de opinión.

Consultado si se puede vivir dignamente como caricaturistas, respondió: “Se puede vivir bien, no te van a faltar los frijolitos, dormís bien y podes cumplir tus necesidades básicas”.

Barahona dijo estar contento en su actual casa Vox Populi HN, donde ha encontrado la sinergia de publicar. “Ellos reciben mi trabajo, lo publican y eso me hace feliz. Obviamente siempre hay una que otra caricatura que levanta a alguien de la silla, pero el trabajo con ellos va bien”, citó.

En 2022 recibió un galardón del Congreso Nacional.

Estilo y mística

Reflexionó que para plasmar un editorial en una caricatura es oportuno estar informado, hay que leer y analizar lo que ocurre en el país.

Garabatos contó que le gustaría volver a antaño de tomar un papel y un lápiz, ponerse a la par de una ventana soleada para comenzar a esbozar sus ideas, sin embargo el afán de estos tiempos lo obliga a dibujar en el IPad en cualquier momento del día y donde quiera que lo tome la premura.

Recuerda con mucha simpatía dos caricaturas que le llevaron una buena cantidad de tiempo. La primera, una especie de monopoli hondureño en los tiempos de la pandemia que le llevó fácilmente 20 horas; la segunda, hace poco cuando en el país se vivía un caos, todo mundo golpeándose en el tráfico y agarrándose a machetazos, en esa invirtió dos días.

El entrevistado no se quiso categorizar en un estilo para dibujar, “me gusta combinar los niveles de exageración en el dibujo”.

Confesó que varios personajes políticos del país le han reclamado por no estar de acuerdo en la forma en que los caricaturizó. “Debo decirlo que nunca me han amenazado por una caricatura y espero que no suceda porque una de las cosas que no deseo es poner en mal a mi país, eso significaría un ataque a la libertad de expresión, a una persona que ejerce un criterio”, externó.

Agregó que cuando dibuja lo único que pretende es que la caricatura no sea un insulto, “cuando se convierte en un insulto deja de ser una herramienta de opinión”.

Añora con especial cariño una caricatura que elaboró en 2019, cuando se pusieron de moda las caravanas de migrantes. “Esa vez la visualicé como el mapa de Honduras que se partía en pedacitos que representaban personas. Me encantó la concepción del dibujo y me parece que ha sido de las mejor logradas”.

Suele tener resuelta su idea diaria de una caricatura antes del mediodía, pero cuando la inspiración tarda en llegar le llegan las 4.00 de la tarde para alcanzar el clímax.

Antes celebraban sus caricaturas, hoy las critican

El talentoso Luis Barahona.

Sobre algunos personajes actuales que ocupan posiciones del gobierno y que antes cuando eran oposición celebraban sus dibujos, hoy lo cuestionan incluso con epítetos inmerecidos. “Suele pasar, el héroe del pasado es el villano del futuro. Me llama la atención, pero hay de criterios a criterios”.

Remarcó que “Honduras no es una caricatura, sí hay personajes que sí pueden ser una caricatura, ya sea por su forma de ser, por su forma de actuar, por cómo se expresan o se comportan. Yo creo en mi país y lo pienso como que algún día saldrá adelante, hay tantas cosas por mejorar”.

Compartió que ha elaborado bocetos que sólo a él le gustan, pero que la gente común no entendería, por eso ha desistido en publicarlas. La idea siempre es hacer un dibujo que conecte con la persona y que conlleve un mensaje claro.

Barahona reflexionó que aún no dibuja su mejor caricatura, y ahí hizo suyas las palabras del futbolista portugués Cristiano Ronaldo: ‘el mejor gol es el siguiente’.

Palmarés

Como algunos episodios destacados de su vida, en 2011 organizó el Primer Seminario Internacional de Caricatura en Honduras, un evento de tres días que reunió a destacados dibujantes de todo el mundo. Igualmente se le considera uno de los organizadores del Festival de Caricatura Internacional, una iniciativa anual que ha atraído a profesionales del planeta.

Su trabajo le ha permitido participar en eventos internacionales y ha sido invitado a impartir talleres de dibujo en universidades de Guatemala, México, Estados Unidos, Colombia y Argentina.

Actualmente, Barahona es miembro del Comité de Selección del Salón de la Caricatura de Honduras y del Consejo Directivo de la Asociación Hondureña de Caricaturistas.

En junio de 2022, el Parlamento hondureño le concedió el galardón de caricaturista del año.

Con su maestro Doumont.

Pinceladas para los que abrazan el oficio

El entrevistado -que no tiene ni idea cuantas miles de caricaturas ha elaborado- señaló que no se concibe a un caricaturista en la actualidad que no posea conocimientos de diseño gráfico, animaciones y tecnologías aplicadas al dibujo.

Reveló que se ha autorretratado varias veces, pero no queda conforme con sus propios dibujos.

Evita ilustrar temas sensibles para la sociedad como el LGTBI, el feminismo y la religión.

“Mientras el trabajo esté hecho con un mensaje claro, con un toque de humor, un dibujo que sea rescatable, la persona te reconoce tu esfuerzo”, expresó.

Para los que abrazan el oficio de la caricatura, recomendó ser muy conocedores de la realidad nacional, leer mucho, gusto por la opinión y tener chispas de humor.

“A los que les guste la caricatura que lo vean como una herramienta de opinión, para expresar un criterio propio. Con una caricatura podemos sacar una sonrisa. A los que quieran ser caricaturistas solamente les debe gustar y tener mucha perseverancia”, finalizó expresando Garabatos. jsierra@proceso.hn

Algunas del repertorio de Gabatos