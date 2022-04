Llega a Westchester, New York, el expresidente Hernández

Tegucigalpa- Después de una parada por aterrizaje técnico en el aeropuerto de Fort Lauderdale (FLL) el Beechcraft B350 King Air de la DEA donde se transportaba al extraditado Juan Orlando Hernández, el avión llegó al aeropuerto de New York, especificamente al aeropuerto de Westchester County, en la localidad de Whiter.

Se estimaba que luego de esa parada (Fort Lauderdale), el avión aterrizaría en algún aeropuerto internacional entre los que se mencionó el aeropuerto internacional John F. Kennedy, no obstante, finalmente, el avión de la DEA aterrizó en el Aeropuerto del condado de Westchester, New York con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a las 12:48 hora local de New York.

El gobierno de Estados Unidos formalizó el jueves la acusación contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por delitos de drogas y armas, según lo detalló un comunicado de la Corte del Distrito Sur de New York.

El viernes 22 el imputado, será presentado a su audiencia inicial ante el juez federal Stewart D. Aaron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. LB