“Libre nos quiere llevar a una polarización inédita, la disolución de poderes y una Constituyente”, denuncia el PN

Tegucigalpa- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano denunció este lunes que el Partido Libertad y Refundación (Libre), quiere llevar a una polarización inédita, la disolución de poderes y una Constituyente, tras los últimos sucesos acontecidos en torno al oficialismo.

-El Partido Nacional se declaró a partir de hoy en alerta permanente.

-Convocó a movilizaciones las veces que sea necesario para defender la democracia, la primera convocatoria a movilizarse está programada para el viernes a las 5:00 de la tarde.

Zambrano subrayó que Libre nuevamente ha dejado en vergüenza nacional e internacional a Honduras, por las decisiones que han tomado en los últimos días y lamentó que se haya determinado eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos.

Y agregó que el Partido Nacional nunca tomó la decisión de eliminar la extradición, “porque nunca hemos puesto los intereses familiares primero que los intereses nacionales», reiteró Zambrano, quien además ratificó que se mantendrá en alerta y en protesta.

Señaló que el primer paso que Libre ha empezado a ejecutar es el control de la institucionalidad en Honduras, para que cuando se den las elecciones puedan controlar el voto de la población.

Añadió que en el Congreso Nacional han querido a la fuerza aprobar el artículo 3 del presupuesto de las elecciones e implementar un acta como la que han fraguado el fraude en Venezuela.

Aseguró que si mañana no ha quitado ese artículo del presupuesto seguirá en insurrección legislativa.

“Libre es capaz de todo, sus caprichos por sostener el poder son capaces hasta de publicar en La Gaceta un decreto en el que esté instalado una Constituyente”, recriminó.

Sostuvo que el Partido Nacional ha impulsado la extradición y se vio afectado, pero nunca ha impuesto los intereses familiares.

Aseguró que la primera acción que hará el Partido Nacional de volver al poder es firmar la extradición de hondureños.

Dijo que es grave que se haya nombrado a Rixi Moncada como ministra de Defensa cuando ella está participando en un proceso electoral.

En ese sentido, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a respetar la Constitución y no permitir un fraude y una asamblea constituyente, “Libre tiene las horas contadas, no tienen ese millón 700 mil votos con el que ganaron las elecciones pasadas, no tienen alianza y están viniendo en picada con las acciones que han tomado, sabemos que nos perseguirán políticamente para desviar la atención de la población, el Partido Nacional está para defender la democracia”, arguyó.

“Vamos a salir a las calles las veces que sea necesario, a partir de este día nos declaramos en alerta permanente, a partir de hoy convocamos a una marcha para este viernes a las 5:00 de la tarde desde la colonia Kennedy”, puntualizó. IR