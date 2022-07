Libre no tiene los votos para exigir ocho magistrados en la CSJ: Diputado Villeda

Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre) no tiene los votos para exigir ocho magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestó este miércoles el diputado al Congreso Nacional, Mauricio Villeda.

“Creo que Libre no puede exigir lo que no tiene, Libre no tiene los votos para exigir equis cantidad de magistrados en la Corte Suprema de Justicia”, dijo Villeda a periodistas.

Señaló que Libre tiene que iniciar un cabildeo en el Congreso Nacional con las otras bancadas para llegar a un acuerdo.

Villeda indicó que los diputados pueden construir consensos para que la próxima CSJ este integrada por los mejores abogados de Honduras.

Aseveró que en dos poderes del Estado hay una hegemonía por parte del gobierno, la CSJ debe estar integrado de forma que haya balance en la administración de la justicia.

“Todos tenemos que poner las barbas en remojo para que ese nuevo poder del Estado este integrado de forma que balancee la administración de justicia en Honduras”, enfatizó.

Sostuvo que el Poder Judicial no debe estar integrada por parientes, amigos o por miembros de círculos económicos, sino que sea un poder del Estado vaya a fortalecer el Estado de derecho y administrar justicia.

El también expresidenciable lamentó que el Poder Judicial haya sido utilizado para beneficios personales o de grupos. AG