Libre no prometió que peaje no aumentaría, se comprometió a quitarlo, recuerda diputada opositora

Tegucigalpa – La promesa de Libertad y Refundación (Libre) no fue que no le iban a aumentar al peaje, si no que la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro era que cuando ella llegara al poder iba quitar los peajes, recordó este martes la diputada nacionalista Lissi Cano.

“Libre prometió que no iban a haber peajes en nuestro país, eso fue lo que la presidenta Xiomara prometió en la campaña política y ya sabemos que ellos prometieron cualquier cantidad de cosas de las que no han cumplido ninguna”, afirmó la parlamentaria opositora luego que la empresa Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V. (Covi Honduras) solicitó un aumento al valor pagado para circular sobre la CA-5.

Previamente, el diputado de Libre, Jari Dixon Herrera criticó que los opositores “solo miran lo malo, estos tres años no ha habido aumento de peaje eso lo ha absorbido el Gobierno de Honduras”, dijo.

El parlamentario oficialista señaló que la oposición “tampoco dicen que en esos contratos quedó establecido ese tipo de situaciones no fue firmado por el gobierno del Libre, fue firmado por el Partido Nacional”.

Pero la diputada Cano afirmó que cuando se quiere sacar adelante un país, se tienen concesiones, y que cuando alguien se postula a gerenciar un país, como lo hizo la presidenta Castro, debe entender que ese tipo de situaciones son contratos que se firman por cierto periodo.

“Ella debió haber sabido, antes de postularse que no era así nada más que quitar el peaje, pero ellos son unos populistas que le tomaron el pelo al pueblo prometiendo algo que no pueden cubrir”, acusó. VC