Libre no ha generado el ambiente para aprobar el Presupuesto: Diputada Ramírez

Tegucigalpa – La diputada del Congreso Nacional, Claudia Ramírez pidió que no se culpe a quienes no han hecho el mal, y recomendó al oficialista Libertad y Refundación (Libre) “revísense y miren que ustedes en ese Presupuesto están haciendo cosas que no son correctas”.

Tras cuestionar las partidas presupuestarias a la Secretaría de Seguridad y a la Presidencia, Ramírez aseguró que el partido en el gobierno no ha generado el ambiente para aprobar el Presupuesto General 2025 en la próxima sesión parlamentaria convocada para la próxima semana.

“No han generado consensos, lo que están haciendo allí es mandando una invitación para instalar la cuarta legislatura, pero hasta ahorita no han puesto ninguna cuestión para hablar de lo que le compete al pueblo hondureño”, afirmó la parlamentaria.

Ramírez dijo que la invitación que recibieron los diputados es para saber si irá o no a la instalación de la cuarta legislatura, a la que expresó “debemos ir todos porque no vaya a ser que allí hagan un tamal fuera de tiempo”, advirtió. VC