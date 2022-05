Libre no apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, aclara el diputado Rafael Sarmiento

Tegucigalpa – Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), aclaró este miércoles que este organismo político no apoya la implementación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Y es que el diputado de Libre, Manuel Rodríguez Rosales, anunció que presentaría un decreto legislativo orientado a promover el matrimonio igualitario en Honduras, pero Sarmiento asegura que esa es un postura muy personal del legislador de su mismo partido.

“Quiero ser bastante claro y directo, Libertad y Refundación, reconoce la existencia de compañeros (as), incluso tenemos una secretaría de lésbico gay, reconocemos en su plena dignidad que son seres humanos que tienen derechos”, dijo inicialmente a Radio América.

En tal sentido, añadió que “como Partido Libre, no promueven y como bancada, los matrimonios igualitarios, no es una agenda, tampoco un tema del Congreso Nacional y menos del Poder Ejecutivo, se trata de una iniciativa personal del compañero diputado”.

Finalizó diciendo que Rodríguez Rosales, no tiene el acompañamiento, ni la venia de la bancada del Libertad y Refundación, en primer lugar porque él no lo ha pedido, por eso puedo asegurar que es una acción estrictamente particular, ya que como diputado tiene esa facultad y derecho. JP