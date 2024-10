Libre dará blindaje a empleados públicos que sean leales, reafirma viceministro de Copeco

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Francis Cabrera denunció este lunes intimidación contra burócratas empleados en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), que le son leales al precandidato presidencial, Jorge Cálix.

Cabrera respalda la denuncia con un video, “donde el viceministro de Copeco, Benedicto Santos ha hecho una gira por todo el país y ha andado atemorizando, amenazando a las personas que trabajan en Copeco de que si no apoyan a la fuerza a una candidata, se le va a despedir o como él dice en el audio, no tendrán el blindaje que sí tienen otras personas”.

El diputado señaló que el funcionario debería estar ocupándose de resolver los problemas del país, lejos de estar haciendo activismo político.

Cabrera dijo además que en momentos que se requiere de personal de apoyo para labores de socorro por inundaciones que están dejando las lluvias, 108 empleados de Copeco están siendo despedidos en la modalidad de contrato.

Por su parte, el viceministro Santos dijo que las visitas forman parte de una rutina que hacen en Copeco por todas las regionales, para “tratar de poder poner orden a los desórdenes en algunos casos”.

Acerca del video que circula en redes sociales, aseguró que “estando en la reunión de trabajo en Copán, un empleado me preguntó a mí que pasaba con las personas que se iban con el Partido Libertad, que ya no estaban con Libre y yo le respondí, Libre está obligado a proteger su gente… entonces, si alguien no es del partido, no va a tener la protección del partido que sí va a tener alguien que es del partido”.

Agregó que tampoco se fue a decir: “vos te vas o vos te quedas”, manifestó al agregar que también mencionaron que los bienes de Copeco deben estar en las regionales, no en casas particulares.

“Tampoco somos inquisidores o perseguidores de nadie, naturalmente que el que no trabaje también se le dijo y si ha cometido irregularidades, como las que estamos investigando, entonces esa persona va a ser destituida”, aseguró. VC