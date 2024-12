Libre busca ganar tiempo en no aprobar presupuesto electoral para acudir a compras de emergencia, denuncia diputado Lara

Tegucigalpa – El diputado liberal Marlon Lara advirtió que el artículo tres del proyecto del presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE) es un método para ganar tiempo y proceder a realizar compras de emergencia.

“Ellos están ganando tiempo porque la otra semana convocaron al Congreso Infantil y, después el argumento que tendrán es como que no se aprobó el presupuesto van a hacer compras de emergencia para favorecer a las empresas que ellos quieran”, declaró Lara al noticiero Hoy Mismo.

Aclaró que la bancada liberal apoya la aprobación del presupuesto de 1 mil 491 millones de lempiras al CNE para las elecciones internas y primarias.

Sin embargo, enfatizó que el artículo tres del decreto es una intromisión del Congreso Nacional a las facultades del CNE, porque violando el artículo 51 de la Constitución de la República y el 6 de la Ley Electoral.

Lara aseguró que la bancada liberal no permitirá que se implemente este mal antecedente, y exigió que el artículo tres se someta a votación.

Predijo que el artículo se someterá a votación, logrando votos en contra y que quede fuera de la aprobación del presupuesto electoral.

El congresista analizó que la otra intención que tiene el Partido Libertad y Refundación (Libre) con el artículo tres es maquillar el mal nivel de popularidad que posee en la ciudadanía hondureña.

Consideró que el presupuesto electoral puede aprobarse sin necesidad del artículo tres.

Indicó que para aprobar el artículo tres se requiere de hacer una reforma a la Ley Electoral, y ocuparía 86 votos.

No obstante, opinó que Libre no quiere una segunda vuelta electoral, por lo que no le interesa las reformas electorales. AG