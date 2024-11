Liberales buscan candidato

Tegucigalpa – El otrora poderoso Partido Liberal de Honduras, que tras la fractura dejada por la crisis política de 2009 ha ido perdiendo color, partidarios y poder, ve en una alianza, la posibilidad para derrotar a quien lo llevó a su declive, el Partido Libertad y Refundación (Libre), ya que hasta el momento nadie sale a buscar la candidatura presidencial de la centenaria agrupación.

-Mientras Libre y el partido Nacional tienen varios aspirantes, en el liberalismo no asoman cabeza y son alcaldes y diputados quienes buscan candidato presidencial.

-Eduardo Maldonado, empresario de medios, aparece hasta el momento como el potencial elegido por la estructura política interna.

-Fuera de alcaldes y diputados que apuestan a Maldonado, se menciona a la diputada Maribel Espinoza como otra opción.

Hasta el momento, la única figura que aparece es el empresario de medios Eduardo Maldonado, luego que un movimiento de alcaldes y diputados lo sondean para que lidere al partido Liberal en los comicios generales del 2025.

Analistas consultados por Proceso Digital señalan que en este momento la estrategia del Partido Liberal apunta a la supervivencia, luego de las elecciones debe reestructurarse y a partir de allí, las cosas pueden mejorar.

En las elecciones generales del 2005, cuando Manuel Zelaya se presentó como candidato por el Partido Liberal, los votos para este instituto político fueron 999 mil 006, en la actualidad la base electoral del primer partido político de Honduras se ha reducido en un 60 %, a unos 400 mil votantes.

La fractura del golpe

“El declive del Partido Liberal tiene que ver con Libre. Libre le llevó una gran cantidad de su masa crítica de elector y esa es la primera razón, la segunda es la falta de liderazgos”, dijo a Proceso Digital el analista Raúl Pineda Alvarado.

El analista Raúl Pineda Alvarado.

En 2015, el expresidente Zelaya declaró que unos 700 mil liberales se habían ido a Libre, quedando unos 600 mil militantes en la centenaria institución política que lo llevó al poder en 2005.

(Leer) Mel dice que 700 mil liberales se fueron a Libre

Al hacer un recuento del respaldo electoral de los hondureños al PL en las elecciones presidenciales en el transcurso de los últimos 19 años, el Consejo Nacional Electoral (CNE), retrata el declive del partido fundado el 5 de febrero de 1891.

Varios líderes del Partido Liberal se unieron al partido fundado por el expresidente Zelaya tras el golpe de estado de 2009. En la gráfica

Carlos Eduardo Reinal, Patricia Rodas y Mel Zelaya. (foto/archivo)

De 999 mil 006 votos que obtuvo Manuel Zelaya en 2002, pasó a 817 mil 524 con Elvin Santos en 2009; luego a 623 mil 320 en 2013 con Mauricio Villeda; 484 mil 187 con Luis Zelaya en 2017 y 335 mil 762 con Yani Rosenthal en el reciente sufragio general, en 2021.

En su análisis, Pineda Alvarado estimó que el liberalismo ortodoxo, de alrededor de 400 mil votos, se mantiene firme con el partido, pese al desempeño de la bancada en el Congreso Nacional.

Estructuras sólidas

A nivel de las elecciones generales, los resultados son por mucho más bajos que los resultados de los procesos internos, lo que explica el liderazgo del liberalismo a nivel de las alcaldías municipales.

Dirigentes del CCEPL recuerdan que en 2009 después de la elección de Elvin Santos, se perdió el voto presidencial, salen alcaldes pero ya no salen presidentes con los mismos votos.

Como prueba, en el proceso de 2021, el PL logró el control de 91 municipalidades. Libre sacó 49 alcaldías, y el PN la mayoría, con 142.

En las elecciones internas de 2021, el Partido Liberal obtuvo 681 mil 314 votos entre los tres candidatos.

(Leer) El Partido Liberal dejó de ser una opción, según su expresidente

“En las elecciones internas pasadas, nosotros sacamos casi 800 mil votos, Libre sacó un poco más de 490 mil votos, cualquiera diría que nosotros estábamos perfilados para ser la oposición del partido de gobierno en aquel entonces”, detalló el director de educación política del PL, Eddy Ordóñez.

Por eso, Ordóñez señaló que la percepción jugó un papel fundamental en el proceso electoral anterior y aseguró que ese es uno de los aspectos en los que trabaja el partido en la actualidad.

Sin liderazgos

Mientras la mayoría de partidos políticos tienen dos o más opciones para buscar la presidencia, en el PL sigue sin aparecer el candidato que representará al instituto político.

Sin embargo, el secretario de Desarrollo Institucional del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Rayan Dagher, refirió que todavía “no ha surgido el candidato que puede unir la parte de derecha con la izquierda del Partido Liberal, no ha surgido el candidato presidencial que puede conectarse con los alcaldes”, pero agregó que avanzan en esa búsqueda.

(Leer) Habrá que darle espacio a Maldonado para que tome su decisión, dice Yani

Un movimiento de alcaldes y diputados apoyan que Eduardo Maldonado lidere al Partido Liberal en los comicios generales del 2025.

Hasta ahora, la posible precandidatura de Eduardo Maldonado es la que suena más fuerte en el entorno del liberalismo.

El fin de semana anterior se realizó una reunión de alcaldes liberales en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, donde prácticamente se acordó apoyar a Maldonado como próximo precandidato a la presidencia de la República.

El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, quien hasta hace poco sonaba como uno de las alternativas del PL depuso sus aspiraciones durante la reunión de ediles.

Soriano aseveró que la plataforma de jefes municipales llevará a la presidencia a una persona confiable, que genera unidad, que es solidario, es genuino, de pueblo y con un liberalismo incuestionable.

“Hoy hemos tomado una decisión, quiero que se me respete mi decisión, no pierdan el tiempo en cuestionarme, he tomado la decisión de deponer mi candidatura a la presidencia y quiero decirle a los alcaldes que esta decisión ya la tomé, no estoy diciendo que ustedes la han tomado, yo la tomé”, discursó.

Según el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, 36 de los 44 diputados, entre propietarios y suplentes que tiene este partido en el Legislativo, apoyan la precandidatura del periodista y empresario de las comunicaciones.

“Hemos visto en Eduardo Maldonado a la persona idónea que puede representar al partido. Hoy por hoy”, dijo Segura al agregar que el PL al ser un partido abierto habrá más candidatos que se presentarán en el proceso interno.

(Leer) Maribel Espinoza confirma que le han pedido que sea precandidata presidencial por el PL

El parlamentario mencionó a la actual diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, a José Azcona, quien dijo que no se decidió, así como al empresario Agustín Guerrero Bernárdez, “y también tenemos Nasralla que ha pedido una oportunidad”.

Sin alianza, el PL no hace nada

En la actualidad, para el analista político, la estrategia del Partido Liberal sería en torno a una alianza donde el PL pondrá la estructura en mesas electorales y la otra parte, que sería gente como Jorge Cálix o Salvador Nasralla, aportaría la simpatía y el liderazgo, “ahí si esa alianza tendría posibilidades de ganar”.

El presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla.

(Leer) Salvador Nasralla buscará presidencia en el Partido Liberal, revela edil Contreras

A su criterio, “como partido, el Partido Liberal no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección, pero como integrante de una alianza partidaria, las cosas son diferentes y puede tener posibilidades reales de éxito, si el gobierno sigue cometiendo los errores que está cometiendo”.

(Leer) Yani Rosenthal confirma que no aspirará a candidatura presidencial del PL

Asimismo indicó que la dirigencia liberal ha tomado algunas decisiones correctas, como el retiro de Yani Rosenthal del proceso electoral, pues “le estaba haciendo mucho daño al partido”, dijo al destacar que pese a esto, el PL está mejor que el partido Nacional, porque tiene capacidad de reconstruirse mientras que el PN es más difícil, apuntó el analista Pineda.

Pineda Alvarado vaticinó que Libre va entrar en un proceso de debilitamiento debido a la imposición de una candidatura oficialista que no tiene toda la simpatía de la masa de la base de Libertad y Refundación. VC