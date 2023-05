Ley Tributaria afectaría sector transporte y estado de excepción es “una farsa”, según representantes del rubro

Tegucigalpa – A parte de que nos están asesinando nos están destruyendo las unidades, es lamentable, y no vemos una preocupación de parte de las autoridades, reclamó el representante del rubro de taxis, Elio Muñoz.

A una compañera en la Rivera Hernández el sábado le quemaron la unidad y yo anduve y ni siquiera le han ofrecido seguridad, “eso es una farsa (estado de excepción), en esa colonia, y anduve en un lapso de 8 a 10 de la noche una patrulla yo no la vi en esa colonia, a la gente hay que darle respuesta señor ministro de Seguridad”, clamó el dirigente.

Deben mandar un mensaje fuerte a los delincuentes con este clima de inseguridad en el país, nadie va a venir a invertir a Honduras, adicionó.

Por su parte, Wilmer Calix dirigente del transporte, informó que están solicitando una reunión con la Comisión de dictamen de la Ley Tributaria del Congreso Nacional, una reunión para hablar de los alcances de la Ley, ya que el sector transporte está exonerado por medio de los consorcios cooperativos y se pueden ver afectados si estas desaparecen.

Añadió que se trata de las exoneraciones para el equipo de modernidad y compra de nuevas unidades, sistema de video, que se trabaja en el sector transporte y si estas se afectan se retrasaría o se podría perder el proyecto.

En cuanto al estado de excepción este no va a tener los resultados esperados, porque no hay un compromiso verdadero para enfrentar a los grupos criminales, los delincuentes siguen afectando a los transportistas, el fin de semana quemaron otra unidad en San Pedro Sula, no van a avanzar, ni siquiera le dan las herramientas adecuadas a la policía, reiteró. LB