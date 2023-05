Ley Orgánica del CN es clara, no hay forma de aprobar una ley, sin ratificar acta, remarca Saavedra

Tegucigalpa– En el país hay que acostumbrarse a cumplir la ley y no simplemente establecer opiniones subjetivas fuera del alcance de la ley, dijo este lunes el diputado del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra.

Lo anterior en referencia al tema que surgió en el Legislativo sobre la posibilidad de aprobar la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), aún sin ratificar el acta, como lo insinuó el diputado Ramón Barrios.

“El reglamento de la Ley Orgánica del Congreso Nacional es lo suficientemente clara, no hay forma que la ley quede aprobada sin seguir los procedimientos que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece; la Ley Orgánica es contundente”, añadió el parlamentario.

Seguidamente Saavedra explicó que hay un título sexto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo denominado de las secciones y debates y establece que desde que se presenta una iniciativa de ley en el Congreso Nacional ya sea por parte de un diputado o proveniente de otra institución o de otro funcionario, ya la misma Constitución tiene la prerrogativa y establece con claridad cuál es el procedimiento.

A renglón seguido remarcó que es muy claro y la ley manda que una vez que termina la sesión hay que aperturar otra sesión y hay que discutir el acta anterior, porque es la posibilidad que se le da al diputado para que pueda presentar reconsideraciones y enmiendas de la aquella iniciativa que ha sido discutida en el pleno y que ha sido aprobada.

“Es decir no hacerlo de esta manera simple y sencillamente significa que tiene una iniciativa que no está aprobada todavía totalmente es un requisito Sine qua non ; Sine qua non significa sin el cual no”, subrayó.

El diputado liberal, insistió en que es un tema de estricto cumplimiento, y en ese sentido independientemente del propósito de quienes tiene una opinión distinta “hay que recordarles que el cumplimiento de la ley es obligatorio para todos los ciudadanos”

El Congreso Nacional dejó en suspenso la ratificación de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), al carecer de los votos para ratificar el acta de la sesión en la que fue aprobada. LB