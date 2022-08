Ley de CNDS es analizada, tendrá cambios propuestos por la oposición política: Carlos Zelaya

Tegucigalpa – Carlos Zelaya, secretario del Legislativo, dijo este martes que la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) será discutirá después una profunda socialización con todos los sectores de manera que la oposición política decida apoyar el proyecto.

En declaraciones a la cadena radial América Multimedios, el parlamentario de Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Olancho, reconoció que el Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras, están solicitando un amplio análisis y discusión de la referida normativa.

“Vamos a esperar que se conozca ampliamente luego de recoger todas las opiniones de los compañeros liberales y el PSH”, dijo y cuestionó que el Partido Nacional, en vez de hacer sus observaciones y aportes “solo se han dedicado a despotricar y criticar”.

Consecuentemente el legislador del oficialismo en Honduras, indicó que “sí se han considerado aspectos que el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras han hecho sobre la ley. Ya están plasmadas en una propuesta que se hará”.

En tal sentido, admitió que el proyecto no podrá avanzar sin el respaldo de las demás bancadas representadas en el parlamento, por lo que asegura que la normativa en debate sufrirá cambios, se agregarán y eliminarán algunas cosas a sugerencia de los demás partidos políticos.

“Aunque no lo someteremos al Pleno hasta que las bancadas de oposición decidan apoyar”, indicó y no descarta que la normativa se discuta esta semana y considera que no buscan concentrar el poder, sino desconcentrarlo.

Finalmente señaló “vamos a esperar la señal que nos puedan hacer las distintas bancadas para que en el momento que así lo consideren lo sometamos a aprobación”. JP