Lasso respalda a su cuñado de acusaciones de corrupción en Ecuador

Quito – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, lanzó un mensaje de respaldo a su cuñado, el empresario Danilo Carrera, tras haber sido acusado de liderar una presunta trama de corrupción en empresas públicas del país.

Lasso aseguró en una entrevista realizada el jueves en el medio Plan V que «Danilo Carrera es un hombre intachable que no puede ser denigrado, usando su cara como logo de narcotráfico».

La supuesta trama de corrupción fue señalada por el medio digital La Posta a través de una serie de audios atribuidos a una persona identificada como Leonardo Cortazar, presunto integrante del entramado inmerso en dos empresas estatales de electricidad de Ecuador.

De acuerdo a este testimonio, el cuñado del presidente fue el «padrino» de esta estructura dedicada a supuestamente recibir sobornos de proveedores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

A través de sus abogados, Carrera, que anteriormente fue presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), ha «rechazado tajantemente» las acusaciones, al calificar de «injuriosas» esas aseveraciones.

El cuñado del mandatario negó conocer a Cortázar y afirmó que jamás ha realizado gestiones encaminadas a obtener beneficios ilegítimos, para sí mismo o para terceros, mediante ningún «reparto» de empresas públicas.

No obstante, la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación preliminar donde han sido citados a declarar los periodistas que difundieron la información.

De manera paralela, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional (Parlamento) también abrió una investigación donde el miércoles compareció el secretario de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, Iván Correa.

El alto funcionario enfatizó que el Gobierno nacional no tiene, no ha tenido, no tendrá, ni forma, ni ha formado, ni formará parte de ninguna trama, de ningún esquema, de ninguna red, de ninguna estructura delictiva o de corrupción.

Correa también afirmó que los audios de Cortázar no constituyen por sí solos prueba de nada y anticipó que el Gobierno colaborará con la investigación de la Fiscalía, en lo que corresponda.

Antes de las declaraciones de Lasso en defensa de su cuñado, el único pronunciamiento oficial del Gobierno fue un comunicado emitido el martes en el que «no tolera ni tolerará ninguna forma de corrupción de absolutamente nadie».

No obstante, el Ejecutivo recordó en ese mismo comunicado que también «respeta el Estado de Derecho, en el que se presume la inocencia de todas las personas hasta que un juez determine lo contrario». EFE