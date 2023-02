Las invasiones de tierra ya alcanzaron el productivo Valle de Sula, según el Cohep

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrin, afirmó este lunes que ya se registran invasiones de tierra en el sector del Valle de Sula, unas de las mayores zonas productivas del país.

– Estamos viendo los primeros brotes en propiedad privada productiva del Valle de Sula, dijo Yibrin.

“Las invasiones han progresado desde Colón y ya están en el Valle de Sula”, dijo Yibrin a periodistas.

Señaló que desde el año pasado ha estado advirtiendo del avance de esta problemática a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y al asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales.

No dejemos que esto avance de Colón al Valle de Sula, porque sería gravísimo y ya estamos viendo los primeros brotes en propiedad privada productiva del Valle de Sula, eso es preocupante, externó.

En general el sector empresarial y sectores productivos del país coinciden en el llamado al gobierno para que se ponga freno al problema de invasión de tierras que se extiende por varios departamentos del país y se ha convertido en un problema muy grave que ahuyenta la inversión y por el cual se están perdiendo miles de empleos.

(LEER): Economía hondureña amenazada por desempleo e invasiones

El problema de las invasiones de tierra es una violación del derecho a la propiedad privada que es un derecho humano fundamental, y el Estado debe de ser garante de este derecho constitucional para garantizar otros derechos económicos y sociales como el empleo, había exteriorizado previamente Yibrin.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), estima que 2,400 millones de dólares se dejaron de invertir en Honduras producto de las invasiones, que se han agravado por la falta de normas ágiles y eficaces.

Los informes del Cohep también indican que las invasiones se están dando, principalmente en 7 departamentos: Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.

Según algunos estudios del sector productivo Alrededor del 63 % del Producto Interno Bruto de Honduras (PIB) se genera en el Valle de Sula, lo que representa cerca del 50 % de las exportaciones del país por lo las invasiones de tierra lleguen a este territorio es grave para la producción indica el sector privado.

Necesidad de generar empleo

Yibrin, indicó que tras un año de gobierno todavía quedan muchos retos para generar empleo y espera que para el 2023 haya más dinamismo económico, agilidad, competitividad y seguridad jurídica, pero con las invasiones de tierra la generación de puestos de trabajo se pone en riesgo.

Remarcó que los resultados del gobierno deben verse en la práctica sin importar si hay una unidad de gestión que evalúa el desempeño de los ministros.

Los jóvenes no deben hacer fila de dos kilómetros en los parques industriales rogando por un puesto de trabajo, mientras se lamenta que es una realidad que las maquilas más bien han cerrado plazas de trabajo.

No hemos visto ningún cambio, no sabemos los criterios, pero no nos interesa a qué ministro le ponen nota sino los resultados, cerró el presidente de los empresarios. AG