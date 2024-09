«Extradición no puede estar en manos de un enemigo»: Manuel Zelaya

Tegucigalpa – El asesor presidencial, el expresidente (2006-2009) Manuel Zelaya, dijo este sábado (14-09-2024) que no le preocupa lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde el representante oficialista, Marlon Ochoa, fue designado como vocal en el primer año de rotaciones presidenciales del ente electoral y aseguró que la extradición no puede estar en manos de un enemigo.

-Las elecciones las determinamos los partidos en las mesas dice Mel, al asegurar que no le preocupa que Libre no presida el CNE

+ Videos pueden haber millones dice Mel, pero jamás va encontrar algo más que su lucha popular.

Zelaya indicó que la extradición ha dado buenos resultados, pero que, en este momento, ese instrumento, “en manos de un enemigo, y no hablo del gobierno americano sino en manos de un enemigo, se constituye una injerencia en el proceso electoral que no es conveniente y no se debe permitir”.

“Lo que pasó en el CNE nos preocuparon, así pasó con Rixi (Moncada), éramos un miembro nada más y le ganamos, no digamos ahora en estas circunstancias que estamos más fortalecidos, con más conciencia”, dijo a periodistas durante la manifestación realizada por parte de Libertad y Refundación (Libre) en el marco de las Fiestas Patrias 2024.

“Desconocer los acuerdos de marzo no ha sido más que un incidente, las elecciones las determinamos los partidos políticos en las mesas, en las urnas, en la transmisión de resultados y el escrutinio final y allí estamos nosotros”, enfatizó.

El coordinador nacional de Libre señaló además que las reformas electorales ocupan 86 votos en el Congreso Nacional y que en la medida que logren consensos avanzarán, aunque refirió nuevamente que dichos consensos no se cumplen siempre y mencionó el acuerdo que según él había sido fijado en marzo elegir al oficialismo frente al CNE.

Sin mencionar la alianza con varios partidos que les permitió obtener la victoria en noviembre de 2021, Zelaya cuestionó que “cómo es posible que el partido que les pegó una gran apaliada en las elecciones ahora los apaliados van a dirigir las acciones, desconociendo que perdieron las elecciones”, dijo.

Extradición en manos enemigas

Acerca del narcovideo donde su hermano, Carlos Zelaya,quien es el participante principal, tuvo que presentar su renuncia como diputado y secretario del Congreso Nacional, el asesor presidencial dijo que el mismo “tienen una reflexión” e insistió en el discurso que mantiene el oficialismo “cada quien responde por sus actos”.

“El proyecto, el partido, sigue adelante, sigue avanzando. La conciencia del pueblo tiene un conocimiento muy grande de su servidor, 44 años en la calle, hablan los hechos más que las palabras”, aseveró.

Al ser consultado si tenía temor de que haya algún video de él, relacionado con los narcos, como ocurrió con su hermano Carlos Zelaya, el expresidente defendió que “videos hay millones, una persona que ha andado 44 años en la calle hay millones, pero jamás va encontrar en su servidor más que un reflejo de la lucha popular”.

“Soy un hombre público y lógicamente tengo millones de fotos y millones de aprecios y de personas, no solo de Honduras sino de otras, yo sé que siempre he sido un objetivo de la derecha y entiendan que, afectándome a mí, van a afectar a este proyecto tan generoso de la resistencia”.

En tal sentido, agregó, que es importante que “cuando pase este proceso electoral y las evaluaciones de un país que está de acuerdo y un gobierno que está de acuerdo con la selección, continúen y Xiomara ha sido explícita y clara en ese sentido”, dijo tras agregar que “hay una confusión, se habla de la extradición, no se habla del tratado”.

El coordinador de Libre señaló que Honduras tiene extradición con varios países, “lo que en este momento se denunció es el tratado, no la extradición”, dijo. VC