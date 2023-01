Las diez noticias internacionales de más impacto en el año 2022, según un criterio periodístico

Análisis de Alberto García Marrder / Especial para Proceso Digital



La invasión rusa de Ucrania fue sin duda la noticia de más impacto periodístico en el año 2020.

Creo que el resto serían: 2- Messi y la victoria argentina en el Mundial de Fútbol. 3- China aspira a ser la primera potencia mundial y a recuperar Taiwán. 4- Las sensacionales fotos del Telescopio Espacial James Webb y 5-El nuevo mapa político de América Latina, teñido de izquierdismo.

La sexta: Donald Trump en la cuerda floja. 7- La muerte de la Reina Isabel II, 8- España, una crisis institucional, 9-Elon Musk trastoca Twitter y 10, Pelé muere a los 82 años.

1-LA NOTICIA DEL AÑO: La invasión de Rusia a Ucrania.

Fue el 24 de febrero cuando centenares de tanques rusos cruzaron la frontera con Ucrania para recuperar lo que el presidente ruso Vladimir Putin considera “la Rusia histórica”. En Moscú consideraban que esa “Operación Militar Especial” (nunca se referían a una guerra) duraría unas cuantas semanas y que se controlaría Kiev, la capital en apenas días.

Nada de eso ha sucedido y comienza el año 2023 con los rusos empantanados en el Donbas (en la parte oriental del país, en Donetsk y Lugansk), que ya controlaban los ucranianos pro- rusos y la península de Crimea (que ya Rusia invadió en el 2014). Y más de cien mil de sus soldados muertos y heridos, más enormes pérdidas de tanques, aviones y artillería. Y, sobre todo, el prestigio por los suelos.

No es de extrañar que un desesperado Putin se queje, en los últimos días, que el líder de Ucrania, Volodomir Zelenski, no quiere negociar un acuerdo de paz… pero una paz a su manera y reclamando más territorio del que ya tiene. El líder ruso no quiere aparecer como el gran perdedor de esta aventura militar. Su futuro político en el Kremlin (muy pesimista a todas luces) depende de cómo es visto el final de esta guerra.

2- Messi y Catar, los ganadores del mundial de fútbol

La selección argentina celebra, con su capitán Messi con una túnica árabe, ser campeones del mundo. (Foto oficial Selección Argentina via Instagram).

Si Francia hubiera ganado el Mundial de Fútbol en Catar (Qatar), no creo que su estrella Kylian Mbappé hubiera tenido la repercusión mundial (y simpatía) que ha tenido Leonel Messi con Argentina.

Messi es ya un Dios y le ha venido bien a Argentina, casi en bancarrota, agobiada por una inflación de casi un cien por cien y una vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y expresidenta dos veces, enjuiciada por corrupción y más delitos.

A Messi, de 35 años, se le ha perdonado todo, hasta su arrogancia verbal, al dirigirse a Weghorst, un jugador de los Países Bajos, tras el encuentro entre las dos selecciones: “Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá p’allá, bobo, andá p’allá».

Pero creo que no se le perdona que se haya dejado poner, en la entrega del trofeo como campeones, una túnica “besht (que solo usan los mandatarios de Qatar) por el Jeque Tamin bin Hamad . Y que en las fotos de la celebración de todo el equipo, ocultaba su uniforme de Argentina y parecía uno de Qatar. (Por esa túnica, le ofrece un parlamentario de Omán un millón de dólares).

Y Messi, que era millonario antes del Mundial, ahora es un multi billonario, le llueven los contratos. Uno es de Arabia Saudí para promover su turismo. Ya se puede comprar un segundo avión privado.

3- China es el gran enigma de este siglo

El lider chino, Xi Jinping, habla en una reunión del Partido Comunista Chino. (Foto Mark R, Cristino-EPA-EFE).

Su líder, Xi Jinping, ha renovado por tercera vez su mandato, tras diez años en el poder y ahora lo puede hacer de “por vida”. Ha reforzado su antagonismo con Estados Unidos y la férrea posición de Washington de defender a Taiwán es lo único que impide a Pekín dar el zarpazo sobre el archipiélago con una invasión masiva para recuperar lo que considera como su territorio.

Actualmente, es la segunda potencia mundial, tras Estados Unidos y ya supera a Rusia. ¿Y cuándo será la primera?

He acudido a mi amigo el sociólogo cubano -americano Ricardo Puerta, experto en temas de migración y residente en Honduras, para contestar esa pregunta:

“China no superará a Estados Unidos como primera potencia en hasta al menos 2060. El ya finalizado Congreso del Partido Comunista chino ha dejado sepultada cualquier esperanza de alcanzar a la economía de Estados Unidos para el año 2035, como venían «anticipando» desde hace años”, me escribe Puerta.

4- El Universo como no lo habíamos visto antes

Fotos de galaxias fuera del Sistema Solar tomadas por el Telescopio Espacila James Webb. (Foto NASA).

Una de las grandes noticias del 2022 fueron las sorprendentes fotos fuera del espacio del Sistema Solar, divulgadas por la NASA. Eran de un nuevo mundo visto por primera vez.

Wikipedia lo explica muy bien: El telescopio espacial James Webb es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 14 países, construido y operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer. Ofrece una resolución y sensibilidad sin precedentes y permite una amplia gama de investigaciones en los campos de la astronomía y la cosmología.

Uno de sus principales objetivos es observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias, que están fuera del alcance de los telescopios terrestres.

(Lleva el nombre de James Webb en honor del administrador de la NASA de 1961 a 1969, que fue una figura clave en los inicios de la exploración espacial, como la de poner el primer hombre en la luna).

5- Gobiernos de izquierda en toda América Latina

Tres dirigentes latinoamericanos de izquierda: Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile) y Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil)..(Fotos EFE)

El triunfo en junio de Gustavo Petro, ex militante de la guerrilla M-19, a la presidencia de Colombia, un país donde nunca antes ha gobernado la izquierda, viene a destacar el nuevo mapa político en América Latina.

Además de Colombia, dirigentes de izquierda gobiernan en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

En el caso de Suramérica, sólo hay gobiernos conservadores o de derechas en Ecuador (Guillermo Lasso), Paraguay (Mario Abdo Benítez) y en Uruguay (Luis Lacalle Pou).

6- Trump tiene mal su futuro político

El expresidente Donald Trump aspira a que el Partido Republicano lo elija en unas primarias como su candidato presidencial a las elecciones presidenciales del 2024. Y poder volver a la Casa Blanca para vengarse de sus rivales y enemigos. Pero ese sueño está muy lejano tras el devastador informe de una Comisión del Congreso que ha investigado el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 y que ha recomendado que sea enjuiciado por incitárlo y no pararlo.

7- Sin la Reina isabel II, el Reino Unido ya no es lo mismo

La Reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022 en su castillo de Escocia a sus 96 años y después de 70 años y 214 días de reinado. Y después de haber lidiado con 16 Primeros Ministros, incluyendo a Winston Churchill. Hizo esperar a su hijo mayor, ahora de 74 años, que ahora es el Rey Carlos III y a su ex amante (en los tiempos que estuvo casado con la Princesa Diana), Camilla Parker Bowles, que ahora es la Reina Consorte.

8- España: Una crisis institucional sin precedentes

Lo copio del diario “El Mundo” de Madrid:

“En un escenario de crisis institucional sin precedentes, el Tribunal Constitucional acordó, el 19 de diciembre, por una exigua mayoría de sus miembros, paralizar la reforma legal impulsada por los partidos del Gobierno en el Parlamento para cambiar por la vía exprés el funcionamiento tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Alto Tribunal”.

El TC atendía una apelación del Partido Popular, el principal partido de la oposición. La reforma impulsada por el gobierno de coalición socialista-extrema izquierda- comunista estaba apoyada también por los independentistas catalanes y vascos.

9- Elon Musk compra Twitter para cambiarla

Elon Musk, hasta hace poco el hombre más rico del mundo, decidió que no era suficiente afrontar los retos que le ocasionában sus empresas Tesla, SpaceX o Starlink y compró en octubre la red social Twitter por el disparatado precio de 44,000 millones de dólares. Fue una compra compulsiva y desde entonces ha perdido 130,000 millones de dólares y ha despedido a toda la junta directiva de Twitter. Falta por ver cuál es el Twitter que saldrá bajo las órdenes de Musk.

10- PELE SE VA

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ha muerto este jueves pasado a los 82 años de edad en Sao Paolo, donde había sido ingresado en cuidados paliativos tras no responder al tratamiento de quimioterapia al que se sometía desde que en 2021 le diagnosticaron cáncer de colon.

Campeón del Mundo con Brasil en 1958, 1962 y 1970, estaba considerado uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol, junto a Diego Maradona y Alfredo Di Stéfano. Ahora, Leo Messi y Ronaldo Cristiano se quedan solos en ese trono de los mejores.