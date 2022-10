Las decisiones del actual gobierno son ideológicas y todas las toma Manuel Zelaya: Salvador Nasralla

Tegucigalpa – Salvador Nasralla, designado presidencial, se refirió este lunes nuevamente a su función como integrante del actual gobierno y dejó una fuerte crítica al asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales, de quien dijo toma decisiones basadas en ideología, no en aspectos técnicos y científicos.

Nasralla aleado político de Libertad y Refundación en las pasadas elecciones generales, agregó que las decisiones que toma Zelaya Rosales, están por encima de muy buenos funcionarios que tiene el actual gobierno, incluso aseguró que estas muchas veces están por encima de lo que pueda decir la presidenta Xiomara Castro.

Admitió que ideológicamente el PSH apenas coincide en un 20 %, sin embargo, externó pero hay temas elementales como de salud, educación, finanzas y desarrollo social, entre otros temas coincidentes con los que se formó la alianza que se formó para quitar del poder al Partido Nacional, que tenía ya 12 años en el poder.

Asimismo, el designado reveló que cuando se formó la alianza con Libertad y Refundación, se llegó a considerar que él gobernaría dos años, el mismo periodo le tocaría a Xiomara Castro, pero al final acordaron que gobernarían ambos, tomaría de decisiones juntos y hasta ahora ninguno de los pactos ocurrió.

Nasralla, dijo que en su momento habló con Zelaya y le propuso algunos nombres de personas para que ocuparan cargos en las secretarías de Estado, fue una plática que al final no pudo debatir, ya que el asesor le dijo: “y al final en que te ayudaron todos estos, entonces el político coloca a quienes le ayudan a pegar afiches”.

Según el funcionario, para que haya mejores resultados hay que rodearse de las personas más capaces que tiene un país y eso no está pasando en la presente administración “incluso hay muchos hondureños dirigiendo empresas en Costa Rica, Dominicana, Estados Unidos y otros países, se van porque aquí no los contratan”.

“El sesgo político nos tiene fregados, hice un trato con Mel Zelaya y lo firmó Xiomara Castro y Pedro Barquero, para trabajar juntos, pero no he sido considerado en ninguna decisión, no me estoy quejando, solo lo cuento porque ya llevamos ocho meses y no se han tomado las decisiones que pensé debí tomar desde enero”, dijo.

Finalizó en que “no me siento culpable de este abuso de autoridad cometido, por Mel Zelaya al no permitirme tomar las decisiones junto a su esposa (…). El asesor dio a entender que me regalaban 12 millones, yo ni salario cobro. El plan de gobierno lo teníamos hecho dese 2017 en la alianza que formamos”.

“A mí me rodea gente muy capaz, en Libre también, como Hugo Noé Pino, Marcio Sierra, Edwin Arque, Rebeca Santos, la pregunta es, lo que ellos deciden, le permite la ideología implementarlo, me atrevería a responder yo mismo que no, porque actuar en este gobierno, es lo que recomienda un pensamiento ideológico, no es prioridad la parte tecnológica, ellos tienen gente preparada, pero por encima de lo que puedan decir, está lo que decide Manuel Zelaya”, cerró. JP