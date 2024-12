Larissa Riquelme, ‘Novia del Mundial’, denuncia robo y que adulteraron su imagen con IA

Asunción – La modelo paraguaya Larissa Riquelme, conocida internacionalmente como la ‘Novia del Mundial’ de 2010, denunció este jueves que fue víctima recientemente del robo de una de sus cuentas bancarias y, en otra ocasión, del uso de su imagen mediante inteligencia artificial para estafar a usuarios de internet.

Riquelme relató en una entrevista con la Radio Ñandutí que hace unos días «clonaron» su chip de teléfono móvil y «lo activaron en otra línea» para conseguir un crédito bancario por 2.500.000 de guaraníes (unos 330 dólares).

Después, vaciaron una de sus cuentas bancarias, sin que precisara el monto depositado.

La modelo aseguró que evitó que sus otras cuentas fueran blanco de los estafadores, ya que recibió alertas de las instituciones financieras que detectaron los intentos de transacciones.

La paraguaya refirió que su empresa de telefonía le informó que «una persona dentro de la institución había dado de baja (a la línea), activando a otra telefonía».

Además, advirtió que «no fue la única» persona víctima de estos fraudes.

«Yo me sentí mal después cuando conocí a las personas que me robaron, porque son gente joven, ya una persona mayor, una chica lactante. Y dije, ¿para qué voy a hacer nada? Dejo no más, ya está. Qué le voy a poder sacar a alguien que estaba necesitando», contó.

La modelo relató, sin precisar la fecha, que apareció un video hecho con inteligencia artificial en el que se simula su voz e imagen.

En el mensaje, Riquelme supuestamente recomienda un medicamento que presuntamente usó para superar unos «problemas de salud».

Es así como recibió reclamos de usuarios de la red que pagaron para adquirir el supuesto medicamento.

«No entiendo es cómo la gente puede creer eso. No es luego mi voz, para empezar», explicó la modelo, quien consideró que «se nota perfectamente que (el video) está hecho así con inteligencia artificial».

En ese contexto, alertó sobre la posible utilización de su imagen para transmisiones falsas desde las redes sociales en las que se busca captar los datos de los usuarios para luego vaciar sus cuentas bancarias. JS