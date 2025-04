Lamine Yamal: «El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo»

Barcelona- El delantero del Barcelona Lamine Yamal disputará este miércoles, ante el Inter de Milán, su primera semifinal de la Liga de Campeones, algo que le hace «mucha ilusión», porque «será la primera», pero que no le impresiona en absoluto.

«El miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo», ha afirmado Yamal en la rueda de prensa previa al duelo de Champions. «No me tomo estos partidos para sentir presión, sino como una experiencia nueva en la que hay que darlo todo y disfrutar del momento», ha apuntado.

Ante el conjunto italiano, Lamine Yamal se convertirá en centenario con la camiseta azulgrana, una efeméride que nadie había celebrado en la historia del club catalán antes de cumplir 18 años. Y es que Cubarsí, con 55 partidos, Bojan con 49, Gavi con 47 y Ansu Fati con 40 completan, a mucha distancia del extremo catalán, el ‘top-5’.

De esos cien partidos, Yamal se queda con su regularidad: «Lo que más valoro es estar siempre motivado y tener la continuidad que tengo. Jugar al nivel que estoy jugando, con 17 años, en el Barça no lo hace cualquiera».

Dispuesto a marcar una época -«la época de Lamine Yamal espero que sea la época del Barça», ha apuntado- el futbolista mataronense ha rechazado una vez más las comparaciones con el argentino Leo Messi.

«Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Obviamente lo admiro por ser el mejor jugador de la historia, pero yo no me comparo con nadie y mucho menos con Messi», ha afirmado el jugador catalán, quien se considera «una persona respetuosa» y por eso ha contestado con elocuencia a aquellos que creen que va un poco crecido por algunas de su declaraciones: «Mientras gane, no me pueden decir nada».

Respecto al rival de mañana, Lamine Yamal ha recordado que «todo el mundo sabe que en defensa el Inter es un equipo muy fuerte y que esa es su mejor arma, y que al contraataque también juegan muy bien».

Y ha restado importancia a la racha de tres derrotas consecutivas en la Serie A del equipo de Simone Inzaghi. «Un partido de Liga no es el mismo contexto que una semifinal de la Champions. No tiene nada que ver una competición con otra. Aquí estamos luchando por pasar a una final y lo van a dar todo», ha sentenciado.

El delantero del Barça ha completado con normalidad el entrenamiento de este martes, después de que ayer la plantilla tuviese un día de descanso.

Sin embargo, el jugador ha desvelado que pasó «casi todo el día» en la Ciudad Deportiva, porque no sabía «qué hacer» en casa por culpa del apagón que dejó sin luz a toda la Península Ibérica: «A aquí me encontré a algunos compañeros; el apagón nos puso nerviosos a todos». EFE/lb