La “Resistencia Garífuna” de Andoni Castillo, a las puertas del mundo a través de Netflix

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital/Por Jorge Sierra) – La productora televisiva Netflix está a las puertas de llevar a la pantalla la historia de “Resistencia Garífuna”, una obra literaria escrita en Londres por el hondureño Andoni Castillo Pérez, un antropólogo e Investigador y profesor hondureño, con medio siglo de vida y un cúmulo de aportes al conocimiento y fomento de las raíces de su pueblo y cultura garífuna.

– Tiene seis obras conocidas y dos más en proceso de ser publicadas.

– La novela Barawa y Los Amos del Océano será traducida al idioma francés y se presentará en julio de este año.

En conversación con Proceso Digital, el catracho señaló que la empresa de entretenimiento y plataforma de streaming estadounidense quiere producir la película y la serie a partir de sus obras “Barawa” y “Resistencia Insurreccional de la Revolución Garífuna”.

“En estos momentos se está trabajando en un guión, hay un grupo de productores para rodar este proyecto. Hay dos ofertas, una para producir una serie y otra para una película, todo esto está en la mesa de negociación”, relató.

Ahondó que el libro “Barawa” tiene 20 capítulos y se pretende plasmarlo en una película de una hora y 30 minutos. Es posible que se haga una película antes y luego la serie.

Para la realización de las obras televisivas se tiene contemplado hacerlo en parajes de Roatán y otras comunidades garífunas hondureñas.

Las negociaciones con Netflix están avanzadas en un 70 %, por lo que los próximos días serán fundamentales para finiquitar la negociación, apostilló.

Castillo y sus generales

Castillo posa con dos de sus obras.

Nacido el 27 de enero de 1972 -hace 50 años- en una comunidad aledaña a Iriona en el departamento de Colón, tiene seis hermanos que residen en esa zona caribeña de Honduras. Aunque sus padres ya no viven -Viviana Pérez y Benito Castillo- siempre los lleva en el corazón y en cada uno de los proyectos que emprende en la vida.

Antropólogo e Investigador con maestría obtenida en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), además fue catedrático por seis años en la Universidad de Agricultura en Catacamas, Olancho, y se desempeñó en algún momento en la Secretaría de Educación.

“Desde muy pequeño me gustaba la lectura y me ha gustado escribir. Lamentablemente durante mi adolescencia en Honduras, veía imposible lograr mis sueños. Yo apreciaba a los autores que publicaban libros y los miraba como algo imposible de alcanzar”, relató.

Agregó que luego se trasladó a la ciudad de New York, EEUU, donde tuvo acceso a muchas bibliotecas y desde ese momento se le abrió una puerta para perseguir sus sueños de escritor.

Su novela cumbre “Barawa”.

Sus libros

En 2000 publicó su primer libro “Renacimiento de la Cultura Neo-Garífuna”, luego en 2014 lanzó “Códigos Genéticos de los Célebres del Edén” en Honduras, seguidamente “Diálogo Intercultural y Multicultural” en 2015 en New York.

Sus tres restantes libros los publicó en Londres: “Resistencia Insurreccional de la Revolución Garífuna” en 2020, La novela “Barawa” en 2021 y “Exploradores Africanos en las Américas” en 2022.

Estas tres últimas obras literarias se relacionan con la cultura garífuna y contiene elementos nunca revelados de la diáspora garífuna en Centroamérica, Honduras, Guatemala, Belice y Nicaragua.

“Se trata de información inédita, por ejemplo, que los garífunas habían sido capturados en la isla de San Vicente durante su revolución y los británicos los trajeron para acá (Pochester) como prisioneros de guerra, aproximadamente 416 garífunas. De hecho, aquí hay una antigua prisión donde estuvieron como prisioneros y en agosto de este año se colocará una placa en ese lugar en reconocimiento a estos prisioneros garífunas”, detalla.

Estas publicaciones pueden encontrarse en el Centro de la Cultura Garífuna, Librería Hibueras en Tegucigalpa y el establecimiento La Negrita en el Mall Multiplaza de San Pedro Sula.

Desde hace tres años se fue para Londres, Inglaterra, donde vive con sus hijos.

Obstáculos para publicar

Castillo Pérez confesó que encontró muchos más obstáculos en Honduras para publicar sus libros “por los escasos recursos económicos, además porque no existen programas para apoyar a los escritores o poetas”.

Narró que cuando publicó sus dos libros en Honduras, le llevó varios años. “Los llevé a la Secretaría de Cultura porque me dijeron que allí había una imprenta, pero al llegar me informaron que tenía que comprar la tinta y el papel, al final tuve que imprimir el libro con mis propios recursos, ellos me dieron el sello de la editorial, pero tuve que pagar 40 mil lempiras”, manifestó.

Las publicaciones no le han generado ganancias económicas, exteriorizó.

Contó que la ventaja actual en el tema editorial es la de publicar sus obras de forma digital (en Amazon, por ejemplo) lo que se traduce en fácil acceso para los que viven fuera de Honduras.

“Todas las investigaciones que he hecho, mis movimientos de un lugar a otro para visitar los archivos británicos, las librerías para poder verificar las informaciones, ha sido financiado prácticamente con mis propios recursos”, describió.

La prisión en Pochester donde estuvieron presos 416 garífunas.

El entrevistado dijo que cada una de sus publicaciones es un aporte a la cultura garífuna y la historia latinoamericana. “En la medida que nos conozcamos como individuos como ciudadanos de un solo país o del continente, entonces eso contribuye al fortalecimiento de la identidad nacional”, valoró.

Reconoció que las condiciones actuales en Honduras son sumamente difíciles o prácticamente nulas en cuanto al impulso de la cultura, las artes y los deportes, sin embargo, confió que al asumir nuevas autoridades siempre nace la esperanza en el pueblo.

Lamentó que no exista un censo actualizado sobre la cantidad de población garífuna en Honduras, al tiempo que abogó para que se haga un trabajo serio al respecto.

Andoni Castillo Pérez, remarcó que por el mundo hay muchos hondureños garífunas que son investigadores, escritores y académicos.

Proyectos

Andoni Castillo ha visitado muchos archivos en Europa para seguir el hilo de la presencia garífuna en América.

Dijo que trabaja para que homólogos hondureños y británicos firmen convenios para favorecer con becas a estudiantes que quieren fortalecer sus estudios a nivel de postgrados, maestrías y doctorados.

Reveló que actualmente trabaja en un nuevo libro que se titulará: “La Alianza Garífuna” que es un cúmulo de hallazgos encontrados en el Archivo Nacional de Paris luego de la relación estrecha de los franceses con los garífunas en la Isla de San Vicente, donde se firmaron muchos tratados previos al destierro hacia Roatán, Honduras.

Por otro lado, apuntó que trabaja en una segunda novela “Baraba” que narrará la vida de los garífunas después del destierro.

“Existen algunos documentos que evidencian que Francisco Morazán había reclutado garífunas, solo tenemos conocimiento de Juan Francisco Bulnes, pero hay posibilidad de la existencia de más documentos que narran la participación de los garífunas como soldados en el antiguo ejército de la Federación Centroamericana”, representó.

Concluyó reafirmando que “lo que estoy haciendo es una contribución con mucha humildad, no lo hago con el afán de ganar dinero, me nace hacerlo por la pasión para con mi etnia. Quiero contribuir con la historia y con mi país, hago el trabajo con pasión y responsabilidad”. JS