Policía no es omnipresente, responde portavoz policial ante hechos ocurridos a plena luz del día

Tegucigalpa – El portavoz de la Secretaría de Seguridad, el subcomisario Edgardo Barahona indicó este martes que cuando un delincuente quiere cometer un hecho criminal lo planifica, tal como ocurrió con los crímenes del lunes en la capital, uno contra el abogado Iván Martínez y en San Pedro Sula contra el comerciante Elkin Pineda.

Ambos hechos “fueron planificados, no son al azar y obviamente la Policía no es omnipresente, no tiene presencia en todo el territorio hondureño para poder prevenir un hecho”, afirmó.

Los sucesos, que ocurren en el marco de un estado de excepción que se ha ido prolongando desde el pasado 6 de diciembre de 2022, con el afán de bajar los altos índices delictivos en el país, se suscitaron a plena luz del día y con pocas horas de diferencia entre ambos.

“Este tipo de hechos, cuando se presentan generan alto impacto y da una sensación de inseguridad”, dijo el portavoz policial al destacar que “acá lo importantes es que el proceso investigativo que se desarrolle tanto en los casos de la capital de la república como en San Pedro (Sula), nos permita detener personas vinculadas en estos crímenes, para que no queden en la impunidad.

Según lo informado, por el subcomisario Edgardo Barahona, el balance de personas fallecidas a nivel de todo el país en las últimas 24 horas son ocho personas. VC