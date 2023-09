La poetisa laureada Ada Limón lleva la poesía a los parques nacionales de Estados Unidos

Washington – Ada Limón, la vigésimo cuarta poetisa laureada de Estados Unidos, publicará una antología de poemas sobre la naturaleza y llevará la poesía a siete parques nacionales en su proyecto «You Are Here» (Estás Aquí), informó este miércoles la Biblioteca del Congreso.

«Quiero promover las formas en las cuales la lectura y la escritura de poesía pueden situarnos en el mundo natural», dijo Limón en un comunicado.

«Nunca ha sido más urgente sentir la reciprocidad con nuestro ambiente, y la mezcla alquimista en la poesía de atención, silencio y ritmo nos da una forma de comunión con el mundo natural mediante la respiración y la presencia», añadió.

Limón, de antepasados mexicanos y nacida en 1976 en Sonoma, California, es autora de seis colecciones de poesía y durante su término como Poetisa Laureada brega por estimular en la conciencia del país un mayor aprecio por la lectura y escritura de poesía, indicó la Biblioteca.

La nueva antología, titulada “You Are Here: Poetry in the Natural World” (Estás Aquí: Poesía en el Mundo Natural), sera publicada en abril de 2024 e incluirá poemas originales de 50 autores estadounidenses contemporáneos que reflexionan sobre paisajes particulares.

“Con poemas dedicados a panoramas vastos e inspiradores hasta poemas que reconocen los espacios verdes que florecen incluso en los entornos más urbanos, esta antología aspira a reimaginar lo que la ‘poesía de la naturaleza’ es durante este urgente momento en nuestro planeta”, dijo Limón.

En su iniciativa «You Are Here: Poetry in Parks” (Estás Aquí: Poesía en Parques), Limón visitará en el verano y el otoño de 2024 la Costa Nacional de Cape Cod (Massachusetts), el Parque Nacional Cuyahoga (Ohio) y el Parque Nacional de las Montañas Great Smoky (Carolina del Norte y Tennessee).

El itinerario se completará con visitas al Parque Nacional de Everglades (Florida), el Parque Nacional Mount Rainer (Washington), el complejo de parques Nacional y Estatales de Redwood (California) y el Parque Nacional Saguaro (Arizona).

La iniciativa, compartida con el Servicio Nacional de Parques y la Sociedad de Poesía de Estados Unidos, incluye «instalaciones de poesía» que transformarán las mesas de picnic en obras de arte público, señaló el comunicado de la Biblioteca del Congreso.

Cada una de esas instalaciones «presentará un poema estadounidense histórico que conecta de una manera significativa con el parque y que alentará a los visitantes a que presten una atención más profunda a su entorno», explicó Limón.

“En este momento en que el mundo natural genera encabezados de prensa, el proyecto insignia de Ada Limón nos ayudará a conectarnos más personalmente con los más grandes parques de Estados Unidos y mostrará cómo los poetas de nuestro tiempo capturan el mundo natural en sus propias vidas”, señaló a si vez la titular de la Biblioteca del Congreso, Carla Hayden. EFE