La pelota de proceso de elegir autoridades de MP sigue en la Junta Proponente

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera dijo que hasta que no se presenten los recursos de amparo y “la pelota de la elección del Fiscal General y Adjunto siga estando en la Junta Proponente”, lo que se diga son rumores.

“Hasta hoy son rumores, lo que yo le he escuchado a estas dos personas (Luis Javier Santos y Mario Urquía) es que están analizando una posibilidad de ese recurso de amparo y solicitar la suspensión del acto reclamado”, dijo al agregar que, si esta acción se realiza, si se va a dilatar el proceso de elección de las autoridades del Ministerio Público.

No obstante, hasta que manden el listado al Congreso Nacional, le corresponde a las bancadas empezar su trabajo, dijo al reiterar la posición de los nacionalistas de no elegir un Fiscal General afín al oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), porque no sería independiente.

En caso de que se dé esta dilatación de la elección y el actual Fiscal General, Óscar Chinchilla tenga que continuar, Rivera dijo que no hay ganadores ni perdedores e insistió que el trabajo de la Junta Proponente continua hasta que mande la lista de 5 candidatos a Legislativo para realizar la elección de las autoridades el próximo mes de agosto. VC