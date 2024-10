La ONU no es juguete de Mel: Merary Díaz

Tegucigalpa – Para la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz la población hondureña ya está cansada de las excusas que pone el oficialismo cuando se refiere a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Díaz dijo que prácticamente ya pasaron tres años y a la CICIH ni se le mira que salga humo blanco para su instalación, “en ese sentido van a seguir poniendo excusas y van a echarle culpa a todo mundo que la CICIH no vino”, señaló.

“La ONU no está controlada por los Zelaya Rosales que le van a indicar como quieren la CICIH, porque si al final de cuentas la ONU ha puesto sus condiciones de cómo quiere que venga, el gobierno de la República es el que menos quiere que venga porque no quiere que le vengan a investigar y al final de cuentas la ONU no es juguete de Mel (Manuel Zelaya)”, afirmó.

Para la parlamentaria, desde el primer momento el oficialismo actuó de forma lenta, porque la carta con la invitación a las Naciones Unidas debió enviarse desde el minuto uno desde la asunción del poder, pero se esperaron varios meses.

Además, agregó, se aprobaron un pacto de impunidad y en el mismo disfrazaron la CICIH con un tema de acompañamiento, pero con las directrices de Libertad y Refundación (Libre).

“Por otro lado empezaron a extender memorandos, creo que ya van por el cuarto, y al final la CICIH no viene”, cuestionó. VC