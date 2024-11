La mayoría de hondureños no cree que la CICIH vendrá durante el gobierno de Castro

Tegucigalpa – La desconfianza en las instituciones gubernamentales crece en el país al grado de que el 88 % de un grupo de hondureños que fue abordado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés) para levantar la encuesta de percepciones, cree que Honduras necesita del apoyo de las Naciones Unidas para resolver los problemas de corrupción.

– El 59.2 % de los hondureños no cree que la CICIH llegará a Honduras durante el presente gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

– El 59 % de los hondureños consideran que el principal problema del país es la pobreza, en segundo lugar, con 36.4 % considera que es el desempleo.

El director del NIMD, Héctor Soto destaca que si bien en la actualidad la ciudadanía ya no tolera la corrupción, la encuesta de Percepciones Ciudadana apunta a que son poco optimistas sobre la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

“Cerca del 60 % de los encuestados no cree que la CICIH llegará a Honduras durante el gobierno de Xiomara Castro, siendo la falta de voluntad política la causa de este retraso”, dijo.

Soto señaló que aunque en este tema, en el Congreso Nacional no se concretan consensos para aprobar leyes que permitirían la llegada de la CICIH, sí se ha visto en otros temas, como cuando se eligieron las autoridades del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin voluntad política

El 50.1 % de los hondureños considera que la principal razón para que la CICIH aún no llegué a Honduras es la voluntad política, ya que la ciudadanía percibe que la clase política no puede o no quiere ponerse de acuerdo.

Al respecto, la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez expresó que la clase política tiene un gran reto en este tema de combate a la corrupción.

“Hoy siete de cada 10 hondureños tiene claro que en Honduras mientras esté Xiomara Castro de Zelaya y la familia Zelaya en el poder, la CICIH no viene, que el gobierno tampoco está interesado en investigar ni la corrupción ni erradicar la impunidad porque tendría que entender porque tiene el nepotismo o el pacto de impunidad”, afirmó.

En esta edición, la encuesta se desarrolló alrededor de seis áreas de indagación: la percepción de país; la percepción de la corrupción; la cultura ciudadana sobre la corrupción; la calidad de las instituciones para combatir la corrupción, las percepciones sobre los actores involucrados en la corrupción y la instalación de la CICIH.

A la presentación de resultados se dieron cita, políticos, diputados, representantes de sociedad civil, de la empresa privada y de partidos políticos.

Agobiados por la pobreza y el desempleo

Los resultados obtenidos en la encuesta reflejan que los hondureños están agobiados por la crisis económica, marcada principalmente por la pobreza y el desempleo.

El 59 % de los hondureños consideran que el principal problema del país es la pobreza, el 36.4 % considera que es el desempleo, en tercer lugar, el 30.6 % de los hondureños considera que es la inseguridad y la violencia y, en cuarto lugar se ubica la corrupción con el 29.1 %.

En tal sentido, para el 70.4 % de los hondureños la prioridad del gobierno debe ser la generación de empleos, y en un segundo bloque de prioridades entre el 27.8 % y 23.9 % la ciudadanía considera que las principales prioridades del gobierno deben ser mejorar la salud, combatir la corrupción, mejorar la educación y brindar más seguridad.

Incluso, para los hondureños el combate de la corrupción debe ser una prioridad gubernamental por encima de brindar más seguridad.

Bandera política

Para el oficial jurídico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez no sorprenden los resultados de la encuesta Percepciones Ciudadanas sobre la Corrupción y la Instalación de la CICIH en Honduras, aunque destacó como novedad que la CICIH va a empezar a ser un tema de campaña política.

“La gente está considerando la CICIH como parte de los temas a evaluar al momento de votar por alguien en las próximas elecciones”, observó.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos recordó que la corrupción tiene que ver con el poder, donde “hay operadores de la corrupción y hay corruptos; los que más se benefician son los corruptos”.

“Esa frase de que la justicia muerde a los descalzos es cierta. Los que están presos no son los corruptos que se benefician directamente, son los operadores de la corrupción, esos son los que están presos, los corruptos están en otros lado, o algunos están presos o tal vez están fuera del país”, aseveró.

Castellanos mencionó que en la política hay un proceso de amansar, y cuando las personas ya están dóciles, les dan los cargos que les serán útiles para ser operadores de corrupción.

Sin embargo, para el NIMD los hondureños han despertado. “Estamos frente a una ciudadanía que ya no es la de antes, que vivía con la corrupción y sentía que era un problema que era incapaz de resolver y cambiar, hoy después de la marcha de las antorchas desde el 2015 hay una ciudadanía que siente que tiene capacidad de eso”, dijo Soto.

Asimismo, refirió que con una experiencia tan cercana, como la de los guatemaltecos donde se obtuvo resultados positivos, ha hecho que en el país se espere lo mismo. VC