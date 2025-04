La ley de Contratación se hizo para fracasar y hacer compras directas de medicamentos, insiste el Colegio Médico

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos cuestionó la Ley de Contratación del Estado, que a su criterio está hecha para fracasar y con ello hacer compras directas en el sistema sanitario público.

– Pidió al tripartidismo hacer un pacto para que no haya políticos en la Secretaría de Salud.

– Hay una ley en el Congreso que duerme el sueño de los justos, mencionó Santos.

Apuntó que el tema de los medicamentos es bastante doloroso sobre todo para la población que asiste a los hospitales de la red sanitaria pública. Las declaraciones de Santos surgen luego del fracaso en la licitación de medicamentos que abre las puertas para las compras directas.

Urgió en la necesidad de cambiar la actual Ley de Contratación del Estado y refirió que “el mismo Estado se puso la trampa, no se pueden hacer compras de esa manera en el tiempo y la celeridad necesaria; la ley se hizo para fracasar y con ellos hacer compras directas, nadie puede cumplir con tantos criterios”.

“Entiendo el malestar de la población y la sospecha de la sociedad. No es un tema nuevo, es algo que aparentemente nos toma por sorpresa, pero de gobierno en gobierno nos han traído de compra en compra de emergencia, y esto general la duda de la población, pero más allá de la duda y actos que podrían estar reñidos con las leyes en la compra de medicamentos es el sufrimiento humano que se le produce a la población”, desglosó.

Citó que el fracaso en la adquisición de 400 medicamentos no es cosa menor, que se traducirá en sufrimiento humano.

Santos mencionó que los que han estado en el pasado lo que significa esta problemática, por lo que es urgente que el Congreso Nacional apruebe una ley robusta sobre contratación del Estado para mejorar la compra de medicamentos en salud pública.

“Ya hemos probado de todo, con la ONU, con las iglesias, hemos probado con todo y no hay forma de terminar con esta situación que representa sufrimiento para el pueblo de Honduras”, caviló.

Criticó que los políticos que hoy se postulan a la presidencia de la República, al Congreso Nacional y las alcaldías, deberían estar preparando una forma de gobernar y saber cuáles van a ser los medicamente que se necesitarán el próximo año, dentro de 5 o 10 años cuando la población crezca.

“Todas las autoridades de salud que hemos tenido en los últimos 20 años no han hecho el trabajo como se debe, no saben cuál es el crecimiento vegetativo de la población y sus necesidades con base a sus patologías. Hemos tenido ministros de Salud que han improvisado con las compras como quien compra confites y no puede ser así, se requiere un proyecto de nación que sea para 15 o 20 años”, recomendó. JS