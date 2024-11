La lectura debe ser la adrenalina diaria de la juventud

Tegucigalpa (Por Isis Rubio)- Acostumbrados a ser el vehículo que por siglos formó a millones de personas, los libros y la lectura se enfrentan ahora a un adversario fenomenal para continua su causa: La tecnología y con ello la distracción que provoca en los menores que nacen con los aparatos electrónicos que son su primer contacto.

-La apertura de proyectos que impulsen la lectura se necesitan en cada centro educativo de los diferentes niveles como parte de los retos de las autoridades.

-En los hogares deben de haber más libros que celulares.

-Las estadísticas de lectura de libros en los jóvenes no son muy buenas en Honduras.

– Fomentar la lectura, un reto por superar de los hondureños

Los libros de cuentos con los cuales los padres iniciaban a sus hijos, sobrinos y demás familiares en el mundo mágico de la lectura, mientras esperaban la edad para ingresar al sistema escolar formal, ya no va más en la gran mayoría de los casos, ya que ahora es común ver a los padres en centros comerciales, clínicas e incluso parques y los mismos centros educativos entregarles a un celular o una tablet a sus hijos para que se distraigan con juegos electrónicos, mientras los adultos realizan otras tareas.

Y como parte de esa iniciación, es común ver a infantes llorar o patalear porque no reciben dichos instrumentos de sus padres por la adicción que les provocan los juegos electrónicos.

Por ello, los expertos recomiendas que el hábito de la lectura debe ser como el pan de cada día en los niños, niñas y adolescentes hondureños, a fin que el contacto con el libro sirva como una especie de desintoxicación de los juegos, de ahí que el reto de las familias, docentes y autoridades es grande, coincidieron escritores y autoridades consultados por Proceso Digital.

Según los consultados, las cifras son tristes las que hay en el país, porque ni siquiera los egresados de la universidad han leído 12 libros al año.

Las estadísticas no son muy buenas en Honduras, especialmente porque no hay hábito de la lectura, hay niños de tercer grado que no han leído ningún libro y eso da tristeza porque en un año en otros países los niños han leído hasta 25 libros o más.

Los libros siempre estarán vivos, señalan los escritores, sin embargo, lamentaron que los niños y jóvenes pasan por los estantes y ven los libros, pero no los adquieren, por lo que hace falta saltar ese paso.

Los padres de familia están obligados a comprar libros para fomentar la lectura en sus hijos en vez de un celular último modelo.

En ese sentido, el reto es que el hábito de la lectura se convierta en la adrenalina diaria de la juventud que es el futuro de Honduras.

Las estadísticas no son muy buenas en Honduras, especialmente porque no hay hábito de la lectura.

Lectura y cultura básicas para el desarrollo del país

El embajador de España, Diego Nuño García, dijo a Proceso Digital que la lectura y la cultura son elementos básicos para el desarrollo de un país, con una sociedad sólida y con valores.

“Tiene que haber un gusto por la lectura, literatura, por todas las manifestaciones, es un tema muy elemental y necesario en esta idea, vivimos en una sociedad con todos estos medios digitales que nos aportan, pero por otra parte produce un abandono de la lectura que proyecta en el ser humano, donde el cerebro deja de procesar”, manifestó.

Añadió que es importante para la sociedad este tipo de eventos que impulsan la cultura.

Sostuvo que fue un gran honor para España haber sido el invitado en la Feria Internacional del Libro que se celebró recientemente en Tegucigalpa y esto pone en manifiesto el interés de España por fomentar la cultura y la literatura.

Agregó que este tipo de actividades ponen en público el compromiso que tiene España con Honduras.

Indicó que las actividades culturales que realiza España en Honduras se están ampliando a nivel nacional con 500 actividades al año.

La ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio de Honduras, Annarella Vélez, dijo que el país necesita de la lectura.

Honduras necesita de la lectura

La ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio de Honduras, Annarella Vélez, dijo a Proceso Digital que el país necesita de la lectura, el mundo lo necesita porque vemos que con el desarrollo de la tecnología y el uso de las redes sociales encontramos que nuestra juventud cada vez está más alejada del libro y la lectura.

Sostuvo que el gobierno está obligado a crear condiciones donde los niños, adolescentes y adultos sientan ese gusto por la lectura.

“Cuando un niño y una niña encuentran el placer de leer ya no se aparta del libro y eso los aparta de otros graves problemas que tiene la sociedad”, argumentó.

83 bibliotecas

Aseguró que se han inaugurado varias bibliotecas con el objetivo que los niños, niñas y adolescentes fomenten la lectura, sin embargo, lamentó que ese tipo de actividades no tienen la cobertura que tiene la inauguración de una cancha, suman 83 las bibliotecas que hay en el país.

Indicó que se están haciendo alianzas con Plan Internacional para que las bibliotecas sean espacios amigables y que estén abastecidas de libros atractivos para el lector.

La lectura es fundamental para que los muchachos puedan desarrollar capacidades de análisis, dijo el jefe del departamento de Letras de la UPNFM, Benito Martínez.

La lectura es fundamental

Mientras que el jefe del departamento de Letras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Benito Martínez, dijo a Proceso Digital que se pretende fomentar el hábito de leer, porque “estamos convencidos de que la lectura es fundamental para que los muchachos puedan desarrollar capacidades de análisis, de juicios críticos, son determinantes para que tengan éxito en muchos ámbitos, el académico, pero también en el personal, laboral”, detalló.

Sostuvo que se debe fomentar que haya libros en las aulas, en las casas, esta es una práctica que debería de comenzar en los hogares, mientras esto ocurre estos eventos que aglutinan las casas editoras que reúnen tantos libros, pero que además escritores, tanto nacionales como internacionales, presentan una magnífica oportunidad para estudiantes y docentes.

“Uno como formador de formadores, la tecnología presenta una competencia fuerte para reducir intereses por la lectura, pero somos partidarios de pensar que todo texto bien escrito hace que haya una buena cantidad de lectores, no importa si sea un libro en físico o digital lo importante es leer constantemente”, manifestó.

Hay varias maneras para fomentar la lectura entre los hondureños, dijo el historiador Mario Argueta.

Rescatar escritores mujeres y hombres

Por su parte, el historiador hondureño Mario Argueta dijo a Proceso Digital que hay que rescatar a los escritores hondureños, mujeres y hombres, porque primero debemos ser los jueces y consumir lo nuestro y después a los escritores extranjeros

Lamentó que los hondureños sean muy reacios para leer.

En ese sentido, detalló que hay varias maneras para fomentar la lectura entre los hondureños, abaratando los precios de los libros, fomentando talleres para que los jóvenes aprendan a escribir correctamente, hay distintas maneras de fomentar la lectura, no es fácil, pero si se rebaja el precio del libro que cada vez es más cara su impresión y fomentar talleres en los colegios y escuelas las nuevas generación sentirán el gusto por la lectura

También aseguró que no hay que tenerle miedo a la tecnología, no importa si el libro es digital, lo importante es que se lea.

Los padres de familia son los llamados a fomentar la lectura en sus hijos como primer bastión.

La familia primer bastión

Según el escritor hondureño, Heriberto Borjas, los padres de familia son los llamados a fomentar la lectura en sus hijos como primer bastión.

En conversación con Proceso Digital Borjas manifestó que la familia es el primer espacio adecuado para que el niño vaya amando el libro, “no podemos esperar a que el niño llegue a la escuela para aprender a leer y después incentivarlo a la lectura”.

Recordó que su madre fue la que le fomentó la lectura y el amor por los libros a pesar que creció en una zona rural.

La lectura en Honduras es un reto grande porque con la tecnología los jóvenes prefieren estar en internet que agarrar un libro.

Un reto grande

Mientras que la escritora Elisa Logan dijo a Proceso Digital que fomentar la lectura en Honduras es un reto grande porque con la tecnología los jóvenes prefieren estar en internet que agarrar un libro.

“Un factor importante para el fomento de la lectura son los maestros, el papel del docente es importantísimo, pero para ello también debe de gustarle la lectura, la literatura”, indicó.

Sostuvo que la Universidad Pedagógica es la que envía a sus egresados a las aulas de clases por lo que el ciclo es grande ya que la lectura implica también la escritura, el camino es largo y necesario.

El hábito por la lectura es una fuente de descubrimiento de oportunidades donde los jóvenes.

La lectura abre oportunidades

Por su parte, la maestra del Instituto Héctor Pineda Ugarte, Olga Marina Salgado, dijo a Proceso Digital que el hábito por la lectura es una fuente de descubrimiento de oportunidades donde los jóvenes puedan tener un espacio de amor y conocimiento, y ese es el llamado que tenemos que tener todos los docentes y padres de familia.

Indicó que uno de los mayores retos que tiene como docente es sustituir la tecnología que ha venido a dañar la lectura, porque los jóvenes están impregnados con la tecnología, pero no para leer un libro.

El llamado es a las autoridades a fomentar programas de lectores en todos los institutos para motivar a los estudiantes a través de los concursos, intercambios entre colegios, buscar a través de estos programas a los nuevos escritores.

El llamado es a fomentar la lectura

Para el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Franklin Maradiaga, se deben abrir espacios de conocimiento, que fomenten la lectura, la cultura que den a conocer a los escritores hondureños.

En declaraciones a Proceso Digital dijo que la población se debe de instruir con libros interesantes que enriquezcan el conocimiento. IR