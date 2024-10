La interpelación de funcionarios es algo normal, recuerda profesional del derecho

Tegucigalpa – A criterio del abogado penalista, Jaime Rodríguez el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo no ha entendido que en el politizado Legislativo de la actualidad, son necesarios los consensos para que pasen los proyectos que pretenden implementar.

“La interpelación de funcionarios es algo normal, es algo cotidiano en todos los Congresos. Lo que pasa es que el partido en el poder (Libertad y Refundación, Libre) tiene bien claro que en el Congreso son minoría y que lógicamente la interpelación del jefe del Estado Mayor Conjunto, jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, quedaría al descubierto ese accionar lastimoso e imprudente del general”, afirmó.

El profesional del derecho refirió que Hernández debe tener bien claro que cualquier comentario que él haga, no se toma por quién es él, sino por la investidura que representa”.

Aunque Rodríguez no ve un delito en el actuar del jefe de las FFAA, no obstante afirmó que “es un hecho lastimoso ya que él representa un órgano colegiado en donde lo que él diga, se presume que es algo que han consensuado y créame que existe una gran cantidad de generales que no comparten su posición”, enfatizó. VC