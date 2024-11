La inteligencia artificial expande la imagen del Cádiz

Madrid.– “Valoración de los datos de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del fútbol”. Ese es el título de la tesis doctoral que está semana presentó el vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, en el marco del programa de Doctorado en Management and Technology de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

Durante los tres años de trabajo, la tesis cambió su enfoque inicial, pasando del dato como valor económico a la transformación de la industria del deporte a través de los avances en las nuevas tecnologías y el apoyo de la inteligencia artificial.

Las conclusiones son claras. El proceso de transformación digital en los clubes es inevitable y el que no invierta se quedará fuera del mercado. El Cádiz es uno de los clubes que más están apostando por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Esa apuesta le ha valido para hacer crecer su masa social, que ahora ronda las 60.0000 personas, llegar a países tan dispares como Vietnam, Siria e India e incrementar la facturación de ingresos no recurrentes del fútbol un 20,17%.

P: ¿Por qué esa tesis y ese nombre de la tesis?

R: Fundamentalmente por la modificación que se está produciendo en la industria del fútbol. Hay una transformación evidente en el fútbol. Hay una gran pelea sobre los modelos deportivos, de competiciones, de cómo se debe adaptar la industria basándose en distintos argumentos. Uno es el descenso del aficionado al fútbol, que no corresponde a la realidad. Lo que sí se está produciendo es una modificación en el hábito del consumo. Las generaciones más jóvenes lo consumen de forma diferente. En ese proceso de transformación, trato de ver como el dato, que es el petroleo del siglo XX, a través de la aplicación de desarrollos en IA puede ayudar o aportar valor a esa transformación.

P: ¿Qué conclusiones ha sacado?

R: La conclusión, la primera y principal, es que el dato, como tal, no es un activo en sí mismo. Es la materia prima o combustible para la IA en el proceso de transformación. Eso desde un punto de vista tecnológico.El segundo elemento esencial es que hay una transformación en cómo consumimos el fútbol y cómo lo hemos visto hasta ahora. Las generaciones nuevas tienen un hábito completamente diferente.El tercero, y es la conclusión esencial, es que aquel club que no se adapte a esta realidad de transformación de la industria del fútbol ahora mismo ya está fuera.

P: ¿Cómo puede ayudar la IA al fútbol?

R: En el modelo de transformación, la IA va a marcar como se vive la experiencia. Hoy tenemos unas experiencias posibles y mañana habrá desarrollos diferentes. Esa evolución de la propia IA es la realidad. El hecho de que estemos en la fase inicial no quiere decir nada. Hay una aportación del dato pero la IA va evolución. La experiencia del fan va a evolucionar de manera brutal.

P: A la generación que ahora tiene sesenta años, y a las anteriores, ¿qué se le puede decir con toda esta transformación?

R: Ellos tienen un proceso de consumo que mientras dure esa generación van a tener esa oferta de producto. No creo que haya que decirles nada. Mi padre sigue viendo el fútbol como lo veía antes, es ajeno a esa transformación real. Conforme haya demanda se mantendrá el formato pero ahora los millenials y la generación Z son los que transforman ese hábito. Mi padre puede ver el fútbol en una tablet y a sus efectos puede ser una tele. A nuestros efectos puede tener otra consideración.Lo que sí evoluciona es lo que afecta al fútbol. Por ejemplo el VAR y el tiempo que se tarda en un estadio en cantar un gol. Primero se canta en directo, se celebra, y con el VAR hay un retardo de dos a cinco minutos en el que el estadio vuelve a cantar el gol tras la revisión. Hay cosas inherentes que hacen que se transforme el fútbol. Un gol lo puedes celebrar dos veces o celebrarlo una vez y lamentarte de que luego no suba al marcador.

P: Hace dos años iniciaron un proceso de digitalización llamado Cádiz 3.0. ¿Cómo ha ido?

R: La mayoría de los clubes, el que más, puede estar alrededor del 30 o 40% en transformación de modelo digital. Eso no quiere decir que en términos comparativos del punto de partida se haya avanzado enormemente. Tenemos mucho recorrido. En el caso del Cádiz durante estos años hemos tenido un incrementos de ingresos no recurrentes de la industria del fútbol, hemos tenido un incremento de masa social potentísimo. Hemos pasado a tener una masa social de casi 60.000 personas, cuando estábamos en 17.000 reconocidas, y hemos crecido en facturación de ingresos no recurrentes del fútbol un 20,17%.

P: ¿Son muy caros estos procesos de transformación?

R: Esto no es un gasto, es una inversión. El mayor ejercicio de transformación está en la cultura organizativa. Esto es un sector bastante conservador a nivel histórico. Cualquier organización, entendida por club, aunque parezca pequeña, es centenaria. Transformar todo eso es lo más complicado, más que la inversión monetaria. Yo creo que la inversión monetaria es casi residual en comparación con los beneficios que te da.

‘MÁGICO’ GONZÁLEZ, ETERNO Y VIRTUAL

P: Ya están siendo pioneros en el uso de nuevas tecnologías. El año pasado presentaron un avatar de ‘Mágico’ González

R: Es el primer humano digital. Entras en la APP del Cádiz y puedes hablar con ‘Mágico’ González y te atiende. Eso se ha traducido en un mayor engagement. Lo que hemos detectado es eso. La traducción es que hay más enganche real y más interacción entre el club y el socio.

P: ¿Se plantean hacer algún avatar más de otro jugador?

R: El Cádiz tiene identificada su imagen con ‘Mágico’ González, un futbolista de la calle, creativo. La ciudad y la provincia está muy identificada con él. Como continuación teníamos tres futbolistas preparados pero de momento nos quedamos solo con ‘Mágico’.

P: ¿Está la Liga española a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías con respecto al resto de grandes Ligas europeas?

R: No lo he investigado para la tesis aunque tengo la investigación hecha por mi posición como miembro de la Comisión Delegada de LaLiga. La Liga está en ese liderazgo tecnológico sin ninguna duda. En números la primera es la Liga inglesa pero la española es la segunda del mundo. Hablo en números de resultados de digitalización. En procesos digitales estamos avanzando mucho y estamos muy por encima del resto de campeonatos. Esto es una competencia clara entre la Premier y nosotros.

P: Estas nuevas tecnologías supongo que habrán roto las barreras entre un club y sus posibles seguidores en cualquier parte del mundo

R: Ese crecimiento en las cifras digitales son brutales. A nivel de seguimiento, un equipo como el Cádiz, humilde, tiene unas cifras de seguimiento internacionales impensables años atrás. Hemos crecido en países muy peculiares. Hay una parte de crecimiento natural en Sudamérica pero hemos crecido en Estados Unidos, en Vietnam y en India. No sé responder el porqué. En África también crecemos una barbaridad. También en Siria por Aiham Ousou, aunque es de origen sueco, pero eso tiene un sentido racional.

P: ¿Es inevitable que se vaya a instaurar la tecnología de gol?

R: La transformación no solo se está produciendo en la forma de consumo sino en cómo se produce el propio juego. Todos esos elementos interactúan. ¿El VAR ha cambiado el fútbol? Sí. Todo lo que es la parte de reconocimiento del gol se acabará implantando pero hay que hacer un ajuste real al precio de una tecnología que a día de hoy debería ser más barata. Eso ocurrirá más pronto que tarde.

EL VALOR DEL DATO

P: ¿Hay demasiados datos en el fútbol que pueden hacer perder la esencia anterior?

R: Hay una transformación en el consumo de fútbol. El chaval de ahora ve los partidos en las plataformas, en las OTTs, en redes sociales. Su consumo va más hacia toda esa información alrededor y está opinando constantemente sobre quién ha tirado más a puerta, quién tiene una punta de velocidad superior… El debate se resume pero al final en el fútbol lo importante sigue siendo quién mete más goles. Que el Cádiz pueda ganar al Real Madrid es una posibilidad real pero en otros deportes, en el 99,9%, no ocurren si analizas las variables. El fútbol es impredecible muchas veces.

P: ¿La transformación del fútbol también pasa por estadios multiusos?

R: El fútbol, en los últimos veinte años, gracias al trabajo de LaLiga, pero que viene a nivel mundial, se ha convertido en una industria de verdad, solida, consolidada. Está creciendo a más de dos dígitos a nivel mundial. Representa el 1,44 del Producto Interior Bruto en España y genera más de 200.000 empleos. Esto sigue su modelo de crecimiento.

Los clubes siguen creciendo y buscando nuevas formulas de ingreso al margen de los ingresos habituales, los derechos audiovisuales, las taquillas y los patrocinios. Lo que es irracional son grandes estadios, grandes obras de infraestructura, que se utilizan dos veces al mes. Un estadio se utiliza sesenta días al año por el fútbol. Tiene 300 días libres y hay que rentabilizarlo de otra forma.

P: El Cádiz implantó un sistema de identidad digital descentralizada con tecnología blockchain. ¿En qué consistió?

R: Nos dio una trazabilidad del movimiento en el ecosistema del club. Esa identidad nos sirvió como resumen para conocer la experiencia como usuario. Y con mayor seguridad.

P: ¿Puede sustituir la IA al trabajo de humanos en los estadios?

R: No, será un trabajo siempre complementario. No existe IA sin intervención del ser humano. La reducción del tiempo de determinadas tareas es tan brutal que es su verdadero aporte. Esto es como cuando se hizo la industrialización del siglo XVIII. Es un proceso de transformación pero de la mano del humano. La IA no tiene ideas propias. Te da mucho tiempo para seguir pensando y desarrollando esas ideas porque se reducen los tiempos. EFE/ir