La extradición se debe de mantener, dice diputado de Libre Mauricio Rivera

Tegucigalpa– El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Choluteca, Mauricio Rivera dijo este jueves que la presidenta Xiomara Castro debe reconsiderar su decisión de eliminar el Tratado de extradición con Estados Unidos.

Según el diputado, la población de la zona sur de Honduras le han solicitado que alce la voz para que la mandataria escuche al pueblo que no quiere que sea abolida la extradición.

Agregó que la posición que él está tomando es apegada a las bases, al pueblo quienes piden que rectifique su decisión de eliminar la extradición.

Aseguró que la decisión de la presidenta no es acertada ante la lucha que tiene Honduras contra el narcotráfico y la corrupción.

La decisión tampoco fue consensuada con la bancada de Libre, la figura de la extradición le ha permitido a la población ver justicia.

“Sé que van a haber incomodidades por mis declaraciones, pero no me voy a quedar callado porque soy en este momento el vocero de las bases de mi partido que no ven con buenos ojos esa decisión”, argumentó.

Indicó que con sus declaraciones no está atacando a la presidenta, pero sí le hace un llamado para que rectifique en su decisión que es impopular. IR