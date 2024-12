La explosiva entrevista de Jorge Ramos, de Univisión, con Nicolás Maduro: un ejemplo periodístico

La explosiva entrevista de Jorge Ramos (Univision) con el presidente venezolano, Nicolas Maduro en Caracas, (Foto Univision-Noticiero).

Por Alberto García Marrder.

Tengo en mis manos dos entrevistas a dictadores y no son comparables. Una es al líder ruso, Vladimir Putin, por el controvertido ultra derechista presentador Tucker Carlson (ex cadena Fox). Y la otra es la del periodista mexicano, Jorge Ramos, el “súper estrella” de los noticieros de la cadena hispana Univisión en Miami, al dictador venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas

En la primera (y muy suave), Putin dominó la supuesta entrevista y casi no dejó hablar a Carlson. Pero en la segunda, Ramos comenzó llamando dictador a Maduro, le increpó por los presos políticos y sus preguntas pusieron en aprietos al líder venezolano que suspendió la entrevista con una frase hiriente: “Te vas a tragar una Coca-Cola con tu provocación”.

Después de 50 años como corresponsal extranjero, haber vivido en dictaduras (la de Franco en España y la ex soviética en Checoeslovaquia, y haber entrevistado a líderes mundiales (al presidente Ronald Reagan en Washington), confieso que prefiero el estilo valiente de Jorge Ramos.

Después que Maduro se levantara furioso, (esperaba otra clase de entrevista, una “light”) Ramos y su equipo de seis técnicos, fueron secuestrados, les decomisaron el equipo, los teléfonos y, sobre todo, la grabación de la entrevista. Y al día siguiente, deportados ante la alarma denunciada en las redes sociales. No había entonces una copia que testificara lo que realmente pasó en esos 17 minutos. Eso fue el 25 de febrero del 2019.

Nicolas Maduro, furioso ante las preguntas de Jorge Ramos, suspende la entrevista tras 17 minutos y se marcha airado. (Foto Univision-Noticiero).

Pero las dictaduras (y lo sé por experiencia), tienen la costumbre de grabar una doble copia para uso interno (tras una “edición apropiada”) y un técnico “traidor a la causa chavista”, ha hecho llegar esa copia a Ramos, tras pasos largos por tres países, y de forma anónima.

Y esa copia, que he visto encantado, me fue enviada desde Honduras por mi amigo el sociólogo cubano Ricardo Puerta.

Y está recorriendo el mundo e invito a verla en YOUTUBE.COM y pidan video-jorge ramos-nicolas maduro. Muestra a un Ramos valiente con datos fiables y casi provocador. Ningún periodista ha ido al Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas a llamarle dictador, en su propia cara, a un líder venezolano, que solo repetía la propaganda chavista de siempre.

El intercambio entre los dos comienza con una pregunta sobre los presos políticos. Maduro niega que en Venezuela haya personas perseguidas por su orientación ideológica.

«En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político», trata de zanjar. El entrevistador le entrega entonces una lista con los nombres de más de 400 detenidos. Maduro la rechaza y da señales de empezar a perder la paciencia. «No, no me deje nada que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre. Agarra tu basurita, Jorge Ramos, agarra tu basurita, compadre», le dice con furia controlada.

«Mira, vienes a provocarme, te vas a tragar tu provocación, te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación», le advierte.

Ramos le dijo a la cadena CNN que lo que más le molestó a Maduro es cuando le culpó de los asesinatos que han ocurrido en Venezuela durante las protestas. “Él era el responsable de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional. Y esos asesinatos en el 2013, 2014, 2018, y 2019, no pudieron haber ocurrido sin su autorización”.

El periodista y presentador del «Noticiero Univision». (Foto Univision).

Ramos tiene experiencia de confrontación. En el 2015, fue expulsado de una rueda de prensa del expresidente Donald Trump en el estado de Iowa, por hacerle varias preguntas “impertinentes” al líder republicano que aspira ahora a ser reelegido como presidente de Estados Unidos.

Lo mismo pasó cuando estuvo en la capital mexicana y le hizo preguntas difíciles al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus diarias “mañaneras”.

¿Cual es la labor de un periodista?, le preguntó el diario “El País” de Madrid y Ramos contestó:

R. “No se puede ser neutral frente a tipos como Donald Trump. Esto no quiere decir que tengamos que abandonar nuestra labor periodística. Al contrario, los mejores casos de buen periodismo, como el Watergate, ocurren cuando los periodistas toman partido. Yo entiendo el periodismo como servicio público. Nuestra principal responsabilidad social es cuestionar a quienes tienen el poder”.

P. ¿Sostiene que la neutralidad va en contra de la verdad?

R. Elie Wiesel, superviviente del Holocausto, decía que la neutralidad solo ayuda al opresor, nunca a la víctima. Estamos obligados a cuestionar y denunciar a Donald Trump…

P. ¿Y no hay riesgo de perder la credibilidad?

R. “El silencio no es una opción. El principal peligro ahora es quedarnos callados”.

Jorge Ramos y su actual pareja, la actriz venezolana. Chiquinquiirá Delgado. (Foto/ HOLA/Getty Images).

Es el periodista latino más influyente en Estados Unidos desde su plataforma de estrella del “Noticiero Univisión”, donde gana unos tres millones de dólares cada año Tiene un patrimonio de unos 14 millones, según “Celebrity Net”. Su noticiero se transmite, además de Estados Unidos, también a 16 países latinoamericanos.

Una sugerencia a Jorge Ramos: Vaya a Managua y le llama dictadores (que lo son) en sus caras a Daniel Ortega y a su esposa, y vicepresidenta, Rosario Murillo (el verdadero poder). ¡!!!A ver que pasa!!!!

Ramos, de 65 años y declarado agnóstico, vive en Miami junto a su pareja, la actriz venezolana, Chiquinquirá Delgado. Antes, estuvo casado, y ahora divorciado, con la escritora cubana Gina Montaner, madre de su hija Paola (ahora de 36 años). Y el periodista tuvo a Nico (24 años), con Lisa Bolívar, su segunda esposa.