La estructura de JOH sigue aquí, dice asesor presidencial y evita hablar de EEUU previo a reunión con líderes de Libre

Tegucigalpa – Encontramos el país saqueado y la estructura de Juan Orlando Hernández, todavía está en Honduras, expresó entre otras frases el expresidente de la República y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, previo a la reunión que sostiene este sábado con los liderazgos del partido Libertad y Refundación (Libre).

Zelaya Rosales previamente a la reunión entre bromas atendió a la prensa y dijo que encontraron al país saqueado, razón por la cual el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado, eso solo indica que Honduras estaba en manos de la criminalidad y la mafia. Respecto a las relaciones con la República de China, considera deben ampliarse “lo necesitamos, toda relación internacional que tenga reciprocidad, incluso con Estados Unidos, es importante”, externó.

Indicó que en la reunión es para hacer una evaluación de la realidad del país, además buscan hacer una proyección en materia política electoral de la situación del Partido Libre en Honduras, “vengo a escucharlos a ellos, para saber lo que piensan, pero no puedo dar más detalles porque si no se pierde un poco el sentido de la reunión que vamos a tener, entonces debo coordinar, pero una vez que salgamos daremos a conocer los detalles”.

“Estamos en una época en que el entorno de Honduras es difícil, es complicado por la pobreza, la violencia, criminalidad y migración, son temas que las presidenta Xiomara Castro, está intentando resolver, por eso esta reunión es importante porque se trata del momento que estamos viviendo, no cabe duda que el análisis que se hará con los líderes de cada departamento aporten a proyecto que tenemos”, refirió.

Zelaya fue consultado sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, así como de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y respondió “esa pregunta la tiene que contestar alguien del gobierno, yo no soy parte del gobierno, solo soy asesor de la presidenta, pero si hay mucha expectativa por mejorar la situación de país, tengo confianza que el liderazgo de Xiomara logrará sus objetivos”.

Y sobre el análisis que hizo la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sobre la situación política de la nación, donde no descarta la posibilidad de una nueva crisis política para la nación, dijo que no leyó el amplio pronunciamiento, que incluso no lo tenía, pero la calificó como “una ave de mal agüero (…) dos represas fueron aprobadas, pero los golpistas las pararon, no hubieran inundaciones en el Valle de Sula, este país estuvieran vendiendo energía”.

Agregó que en la pobreza y en la miseria los pueblos son esclavos, entonces la clase dominante quiere mantener a este país de rodillas, la instrumentalización es el partido Libre, Xiomara Castro es la líder de este proyecto. Zelaya Rosales evitó hablar sobre el papel que desempeñan algunos funcionarios de la actual administración de gobierno “hay que ser prudente, no puedo hablar, porque más bien la presidenta me puede cambiar a mí”.

Dijo que la estructura que gobernó con Juan Orlando Hernández, todavía está en Honduras, porque con la extradición Estados Unidos solo se llevó a la cabeza (líder). ¿Y de la reunión de la embajadora norteamericana con diputados del Partido Nacional que opina? Se le preguntó y se limitó a decir que de las relaciones internacionales son un tema del canciller Enrique Reina, de Laura Dogu y la reunión no voy a decir nada, pero hace un año se vio a Estados Unidos reuniéndose con Juan Orlando.